Хабиб назвал своё отличие от других бойцов

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в легком весе, член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чем его уникальность как профессионального бойца.
"Когда я был молодым, в детстве все мечтали взять машину. А я всегда хотел стать машиной. Вот в этом и есть разница между мной и бойцами моей команды", — заявил он.
Хабиб до сих пор остается одним из самых обсуждаемых и известных бойцов.
Последний раз он дрался в октябре 2020 года против американца Джастина Гейджи. Хабиб одержал победу техническим сабмишеном во втором раунде.
На счету дагестанского спортсмена 29 побед и ни одного поражения.
Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.
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