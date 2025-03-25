Миллионы поклонниц в шоке: Роналду ответил о своём семейном статусе

Португальский футболист, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду признался, что он до сих пор не женат. Миллионы фанаток со всего мира ждали вестей о его семейном положении.
Роналду все еще не узаконил отношения с матерью его детей, испано-аргентинской моделью Джорджиной Родригес, хоть и вместе они уже восемь лет.
Джорджина родила футболисту двоих детей, еще она воспитывает троих его детей от прошлых отношений.
"Я всегда говорю ей: "Мы поженимся, когда почувствуем своеобразный щелчок". Как и во всём, что касается нашей жизни, и она знает, о чём я говорю", — сказал футболист на шоу "I Am Georgina".
Джорджина рассказала, что подруги шутят над ее статусом незамужней.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
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