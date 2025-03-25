Реванш Махачева и Оливейры: стоит ли ждать боя?

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Бразильский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра желает провести реванш с россиянином Исламом Махачевым, который является действующим обладателем пояса в легком дивизионе.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Октагон ММА

"Я хочу подраться во время международной недели боев, Махачев тоже… Ход за UFC. Давайте убедимся, что это произойдет. Это бой, который хотят все", — заявил бразилец в социальных сетях.

Его бой с Исламом прошел в октябре 2022 года. Тогда Махачев победил удушающим приемом во втором раунде.

Уточнения

Ча́рльз Оливе́йра да Си́лва (порт.-браз. Charles Oliveira da Silva; род. 17 октября 1989, Гуаружа, штат Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории.

