Живот уходит, спина благодарит, а ты просто лежишь, но не на диване

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Спорт

Многие уверены: чем дольше стоишь в планке, тем лучше. Но правда в том, что чрезмерная нагрузка может скорее навредить, чем принести пользу. Всё дело в технике — и в правильной стратегии.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Какие бывают виды планки

Планка — не просто упражнение на выносливость. Существует несколько вариаций, каждая из которых задействует разные группы мышц и по-своему усиливает тренировку.

Классическая планка

Выполняется на предплечьях и носках стоп. Тело образует прямую линию от пяток до макушки. Акцент — на пресс, косые мышцы живота и мышцы спины.

Боковая планка

Выполняется на одной руке или предплечье. Особенно хорошо прорабатывает косые мышцы и развивает баланс.

Планка с подъёмом рук или ног

Усложнённый вариант: удерживайте планку и поочерёдно поднимайте одну ногу или руку. Это усиливает работу стабилизаторов и делает упражнение динамичнее.

Почему так важна правильная техника

Какая бы вариация ни была выбрана, главное — не длительность, а качество выполнения.

Правильная техника снижает риск травм и усиливает эффект. Вот как проверить себя:

  • Плечи должны быть строго над локтями (или рукой в боковой планке).
  • Тело — как струна: без прогибов, особенно в пояснице.
  • Взгляд направлен вниз, шея расслаблена.

Сколько времени стоять в планке

Uнаться за временем бессмысленно — техника страдает, а значит, эффективность падает.

Оптимально — от 10 секунд до 1 минуты, в зависимости от подготовки. Главное — сохранять правильную форму. Если техника "плывёт" — лучше сделать несколько коротких подходов, чем один длинный.

Что даёт регулярная практика

Планка — это больше, чем просто пресс. Вот основные плюсы:

  • Укрепление корпуса — мышцы живота и спины становятся сильнее.
  • Улучшение осанки — вы перестаёте сутулиться.
  • Снижение болей в спине — проработка глубоких мышц позвоночника помогает при дискомфорте.

Как развиваться дальше

Планку можно прогрессировать:

  • Начинайте с малого — 15-30 секунд.
  • Постепенно увеличивайте время.
  • Меняйте виды планки, чтобы избежать привыкания и задействовать новые мышцы.

Пример простого недельного плана

  • Понедельник: Классическая планка — 3 подхода по 30 сек
  • Среда: Боковая планка — по 2 подхода на каждую сторону по 20 сек
  • Пятница: Планка с подъёмом ног — 3 подхода по 15 сек

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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