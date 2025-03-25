Живот уходит, спина благодарит, а ты просто лежишь, но не на диване

Многие уверены: чем дольше стоишь в планке, тем лучше. Но правда в том, что чрезмерная нагрузка может скорее навредить, чем принести пользу. Всё дело в технике — и в правильной стратегии.
Планка — не просто упражнение на выносливость. Существует несколько вариаций, каждая из которых задействует разные группы мышц и по-своему усиливает тренировку.
Выполняется на предплечьях и носках стоп. Тело образует прямую линию от пяток до макушки. Акцент — на пресс, косые мышцы живота и мышцы спины.
Выполняется на одной руке или предплечье. Особенно хорошо прорабатывает косые мышцы и развивает баланс.
Усложнённый вариант: удерживайте планку и поочерёдно поднимайте одну ногу или руку. Это усиливает работу стабилизаторов и делает упражнение динамичнее.
Какая бы вариация ни была выбрана, главное — не длительность, а качество выполнения.
Правильная техника снижает риск травм и усиливает эффект. Вот как проверить себя:
Uнаться за временем бессмысленно — техника страдает, а значит, эффективность падает.
Оптимально — от 10 секунд до 1 минуты, в зависимости от подготовки. Главное — сохранять правильную форму. Если техника "плывёт" — лучше сделать несколько коротких подходов, чем один длинный.
Планка — это больше, чем просто пресс. Вот основные плюсы:
Планку можно прогрессировать:
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