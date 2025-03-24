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Как аэробика спасает сосуды: упражнения, которые нужно включить уже сегодня

1:53
Спорт

О роли физической активности сказано немало — и не зря. Ведь именно движение может стать простым и доступным способом защитить себя от одного из главных врагов современного человека — сердечно-сосудистых заболеваний.

Человеческой сердце
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick J. Lynch, medical illustrator, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Человеческой сердце

Сердечные недуги остаются в числе основных причин смерти во всём мире. Главный виновник? Малоподвижный образ жизни. Именно он приводит к повышению холестерина, скачкам давления и лишнему весу — всё это повышает риск инфаркта.

Но хорошая новость в том, что даже умеренная активность способна многое изменить. Например, аэробные нагрузки — такие как энергичная прогулка, плавание или велосипед — укрепляют сосуды, улучшают циркуляцию крови и снижают нагрузку на сердце. Кардиологи рекомендуют заниматься ими минимум 150 минут в неделю — это всего пять получасовых тренировок.

Почему именно аэробика

Такие тренировки не просто "разгоняют кровь". Они помогают организму лучше использовать кислород, снижают артериальное давление и увеличивают уровень "хорошего" холестерина HDL, одновременно уменьшая вредный LDL. Всё это предотвращает образование бляшек в сосудах и, как следствие, снижает риск закупорки артерий.

Не забывайте о мышцах

Мышечная сила также имеет значение. Упражнения с весами или эспандером повышают чувствительность к инсулину, уменьшают воспалительные процессы и помогают контролировать вес. Достаточно выполнять их дважды в неделю, чтобы ощутить эффект.

Исследования показывают: люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и реже сталкиваются с болезнями сердца. И всё начинается с простого выбора — двигаться.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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