Мостовой бьёт тревогу: Замбия без лидеров — всё равно угроза для сборной России

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой выразил сожаление из-за того, что сборная Замбии не смогла выставить сильнейший состав на товарищеский матч против россиян.
По его мнению, даже без пяти ведущих футболистов Замбия выглядит более солидной командой по сравнению с предыдущими соперниками сборной России. Мостовой отметил, что Замбия — это африканская сборная, в которой есть более-менее обученные игроки, выступающие в Европе.
"Мы поборемся. Мы Гренаде, которая на 170-м месте в рейтинге ФИФА, 40 минут не знали, как забить, нонсенс!" — сказал Мостовой, слова которого передаёт Газета.Ru.
Товарищеский матч между Россией и Замбией состоится 25 марта на "ВТБ Арене" в Москве. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. В рамках мартовских товарищеских матчей сборная России также сыграла с Гренадой, одержав победу со счётом 5:0.
В 2024 году сборная России сыграла пять товарищеских матчей. Команда под руководством Валерия Карпина обыграла Вьетнам со счётом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — со счётом 4:0, а также Бруней со счётом 11:0.
Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.
Сборная Замбии по футболу представляет Замбию в международных матчах и турнирах по футболу.
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