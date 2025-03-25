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Переломный момент для Олимпиады-2026: Колобков призвал готовиться, несмотря ни на что

1:44
Спорт

Павел Колобков, бывший министр спорта Российской Федерации выразил уверенность в необходимости подготовки российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

По его мнению, атлеты должны быть готовы защищать честь своей страны на турнире независимо от того, что решит Международный олимпийский комитет (МОК).

"Надо готовиться и к этому олимпийскому циклу, и к следующему. У нас есть сборная, у нас готовятся спортсмены, поэтому на 2026-й год нельзя не закладываться", — сказал Колобков, которого цитирует Газета.Ru.

Экс-министр напомнил, что для многих спортсменов Олимпиада — это главное событие в карьере, поэтому необходимо думать об этом и делать всё для того, чтобы российские спортсмены на предстоящих Играх были представлены в как можно большем количестве.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной, занявшей пост главы МОК. Она — член этой организации с 2013 года. В свою бытность спортсменкой её удалось получить семь медалей на Олимпийских играх по плаванию, включая две золотые.

25 февраля 2025 года МОК порекомендовал международным федерациям разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2026 года. В организации считают, что Олимпиада 2024 года в Париже, где от России выступали 15 спортсменов в нейтральном статусе, прошла удачно, и они хотят применить аналогичный подход и на Играх 2026 года.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Па́вел Анато́льевич Колобко́в (род. 22 сентября 1969, Москва, СССР) — российский спортсмен и государственный деятель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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