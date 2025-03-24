В 55 лет имеет тело 30-летней: эта мускулистая бабушка забрала титул по бодибилдингу

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55-летняя женщина выиграла соревнование по бодибилдингу после того, как два десятилетия тренировок придали ей телосложение 30-летней женщины.

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Ван Цзяньжун сказала, что она занималась спортом, чтобы бросить вызов стереотипам о возрасте.

В социальных сетях на материке она известна под именем Muscle grandma, а также владеет тренажерным залом в Шанхае уже пять лет.

В марте Ван выиграла конкурс по бодибилдингу в Китае, обойдя других молодых участников.

Она сказала, что хотела, чтобы ее победа бросила вызов социальным стереотипам о возрасте и вдохновила других женщин, особенно среднего возраста, вести здоровый образ жизни.

Ван сказала, что она занимается спортом уже более двух десятилетий. Она начала тренироваться, чтобы улучшить осанку и избежать травм в других видах спорта.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

