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Похудение без усилий: вот как сбросить вес, изменив всего одну привычку

Спорт

Изнурительные тренировки — не лучший способ сбросить похудеть, сбросить лишние килограммы можно более простым способом. Каким именно, расскажем в этом материале.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Любой вид физической активности может помочь с потерей веса, в том числе ходьба. Тренер Малия Фрей считает, что ходьба особенно полезна для здоровья сердца. Короткая прогулка после еды снижает артериальное давление, сообщает Медпульс.

Ходьба полезна не только для физического здоровья, но и для психического. Для похудения достаточно проходить 15-20 миль или 24-32 километра в неделю.

А чтобы похудеть, нужно тратить на ходьбу 300 минут в неделю. Можно начать с 15-20-минутной прогулки, а затем постепенно добавлять к ним по 2 тысячи шагов.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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