5 кардио-упражнений для тех, кто терпеть не может бегать, но хочет результат

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Бег — классика кардио-тренировок. Но давайте честно: не каждый в восторге от пробежек по утрам или от разминания дорожки в зале. У кого-то проблемы с коленями, кто-то просто не любит бегать. Хорошая новость — есть отличные альтернативы, которые не хуже активизируют сердечно-сосудистую систему и помогают сбрасывать лишнее. Без ударной нагрузки, без прыжков, без километров.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Вот 5 кардио-упражнений, которые подойдут даже новичкам и прекрасно заменят бег в любой домашней тренировке.

Шаг в сторону + подъем колена

Что прорабатывает: бедра, пресс, руки.

бедра, пресс, руки. Как делать: шагните в сторону, подтяните колено к ладони, затем вернитесь обратно. Повторяйте в другую сторону.

шагните в сторону, подтяните колено к ладони, затем вернитесь обратно. Повторяйте в другую сторону. Сколько: 20-25 подъемов на каждую сторону.

Это упражнение хорошо прорабатывает ноги и ягодицы, улучшает кровоток и помогает разгрузить лимфу — особенно полезно, если вы страдаете от отеков.

Захлесты голени + локти назад

Что прорабатывает: задняя поверхность бедра, спина, плечи.

задняя поверхность бедра, спина, плечи. Как делать: подтягивайте пятки к ягодицам, одновременно отводя локти назад.

подтягивайте пятки к ягодицам, одновременно отводя локти назад. Сколько: 25-30 повторений.

Наглядный пример, как простое движение может разогнать пульс и укрепить сразу несколько зон тела.

Подтягивание колена на одной ноге

Что прорабатывает: пресс, бедра, плечевой пояс.

пресс, бедра, плечевой пояс. Как делать: встаньте на одну ногу, другую отведите назад. Подтягивайте колено вверх, помогая себе руками, как при беге.

встаньте на одну ногу, другую отведите назад. Подтягивайте колено вверх, помогая себе руками, как при беге. Сколько: 20-25 раз на каждую ногу.

Отличная альтернатива бегу на месте: улучшает баланс и задействует мышцы кора.

Двойной шаг + мах ногой в сторону

Что прорабатывает: талию, внутреннюю и внешнюю часть бедер.

талию, внутреннюю и внешнюю часть бедер. Как делать: два шага в сторону, затем мах ногой вбок. Повторите в другую сторону.

два шага в сторону, затем мах ногой вбок. Повторите в другую сторону. Сколько: 14-16 махов.

Это упражнение добавляет подвижности тазобедренным суставам и помогает усиленно сжигать калории за счёт активной динамики.

Подтягивание колена к локтям

Что прорабатывает: пресс, руки, ягодицы.

пресс, руки, ягодицы. Как делать: руки над головой, ноги на ширине плеч. Поднимайте колени к груди, опуская локти вниз.

руки над головой, ноги на ширине плеч. Поднимайте колени к груди, опуская локти вниз. Сколько: 20-25 раз.

Простое и универсальное упражнение для быстрой активации всего тела. Идеально как в разминку, так и в качестве короткой домашней кардио-сессии.

Как тренироваться

Соберите упражнения в круговую тренировку, делая каждое по очереди с отдыхом 30 секунд между ними. Повторите круг 2-3 раза. Делайте это хотя бы через день, и ваше тело скажет спасибо: лишние килограммы начнут уходить, а выносливость — расти.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

