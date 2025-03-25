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5 кардио-упражнений для тех, кто терпеть не может бегать, но хочет результат

2:59
Спорт

Бег — классика кардио-тренировок. Но давайте честно: не каждый в восторге от пробежек по утрам или от разминания дорожки в зале. У кого-то проблемы с коленями, кто-то просто не любит бегать. Хорошая новость — есть отличные альтернативы, которые не хуже активизируют сердечно-сосудистую систему и помогают сбрасывать лишнее. Без ударной нагрузки, без прыжков, без километров.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Вот 5 кардио-упражнений, которые подойдут даже новичкам и прекрасно заменят бег в любой домашней тренировке.

Шаг в сторону + подъем колена

  • Что прорабатывает: бедра, пресс, руки.
  • Как делать: шагните в сторону, подтяните колено к ладони, затем вернитесь обратно. Повторяйте в другую сторону.
  • Сколько: 20-25 подъемов на каждую сторону.

Это упражнение хорошо прорабатывает ноги и ягодицы, улучшает кровоток и помогает разгрузить лимфу — особенно полезно, если вы страдаете от отеков.

Захлесты голени + локти назад

  • Что прорабатывает: задняя поверхность бедра, спина, плечи.
  • Как делать: подтягивайте пятки к ягодицам, одновременно отводя локти назад.
  • Сколько: 25-30 повторений.

Наглядный пример, как простое движение может разогнать пульс и укрепить сразу несколько зон тела.

Подтягивание колена на одной ноге

  • Что прорабатывает: пресс, бедра, плечевой пояс.
  • Как делать: встаньте на одну ногу, другую отведите назад. Подтягивайте колено вверх, помогая себе руками, как при беге.
  • Сколько: 20-25 раз на каждую ногу.

Отличная альтернатива бегу на месте: улучшает баланс и задействует мышцы кора.

Двойной шаг + мах ногой в сторону

  • Что прорабатывает: талию, внутреннюю и внешнюю часть бедер.
  • Как делать: два шага в сторону, затем мах ногой вбок. Повторите в другую сторону.
  • Сколько: 14-16 махов.

Это упражнение добавляет подвижности тазобедренным суставам и помогает усиленно сжигать калории за счёт активной динамики.

Подтягивание колена к локтям

  • Что прорабатывает: пресс, руки, ягодицы.
  • Как делать: руки над головой, ноги на ширине плеч. Поднимайте колени к груди, опуская локти вниз.
  • Сколько: 20-25 раз.

Простое и универсальное упражнение для быстрой активации всего тела. Идеально как в разминку, так и в качестве короткой домашней кардио-сессии.

Как тренироваться

Соберите упражнения в круговую тренировку, делая каждое по очереди с отдыхом 30 секунд между ними. Повторите круг 2-3 раза. Делайте это хотя бы через день, и ваше тело скажет спасибо: лишние килограммы начнут уходить, а выносливость — расти.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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