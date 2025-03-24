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Бизнес на воспоминаниях: старая футбольная форма, которая превратилась в золотую жилу

2:29
Спорт

Вот история, в которой любовь к футболу, ностальгия и упорство превратились в многомиллионный бизнес. Начав с продажи одной старой футболки, два студента Манчестерского университета — Даг Биртон и Мэтт Дэйл - создали культовый бренд Classic Football Shirts, который сегодня приносит десятки миллионов фунтов и объединяет футбольных фанатов по всему миру.

Футбольный матч
Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный матч

От студенческой комнаты до склада с 30 тысячами футболок

Всё началось в 2006 году с шутливого костюма Пола Гаскойна и футболки за пять фунтов. Когда Даг продал её за 50, он понял: ретро-джерси — не просто тряпки, а история, которую фанаты готовы покупать. Вместе с Мэттом они создали сайт, начали собирать футболки, работали без выходных, стирали, упаковывали и отправляли заказы из студенческой общаги.

Бизнес на эмоциях и воспоминаниях

Футболки, которые они находили, продавались не только как одежда — каждая из них несла часть футбольной культуры. Первым успехом стала футболка "Ливерпуля" 1989 года, проданная в Норвегию. Позже пришёл главный прорыв — доступ к складу "Милана" с тысячами оригинальных вещей, включая шорты Бекхэма и форму Шевченко с финала Лиги чемпионов.

Не просто магазин, а музей футбольной памяти

CFS развивался как бренд с историей: выставки в музеях, спонсорство футбольных клубов ("Шеффилд", "Бернли", "Парма"), шоу с Бекхэмом и Фердинандом, ютуб-канал. Ключевой подход — сохранить дух ностальгии: джерси стали порталом в прошлое. Уникальные экспонаты, такие как форма сборной Аргентины 1986 года, становятся частью "культа".

Миллионы на хобби, которое вышло из-под контроля

Сегодня компания продаёт майки по цене от 10 до 10 000 фунтов. На складах — сотни тысяч единиц. Бизнес продолжает расти, несмотря на падение прибыли, потому что Classic Football Shirts активно инвестирует в расширение. Магазины в Лондоне и Манчестере стали местом паломничества футбольных фанатов.

Как говорит Гэри Биртон, брат основателя:

"Люди заходят и плачут. Потому что футболка — это не просто вещь. Это возвращение в лучшее время".

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot "ступня" + ball "мяч") — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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