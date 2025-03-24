На Аллее славы Роза Хутор установлена медаль в честь олимпийской чемпионки Алины Загитовой

Торжественная церемония по этому поводу состоялась на курорте "Роза Хутор" 22 марта. Знаменитая спортсменка, самая титулованная фигуристка России, лично открыла свою персональную медаль на Аллее славы.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Медаль в честь Алины Загитовой на Аллее славы курорта Роза Хутор

Аллея славы "Роза Хутор" — представляет собой персональные золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которые установлены на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. Инсталляция создана во славу великих советских, российских атлетов и спортивной истории "Роза Хутор". Как известно, горный курорт — один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в Сочи.

С 2024 года Аллею славы "Роза Хутор" украшали 27 медалей отечественных спортсменов-олимпийцев. Теперь здесь появилась еще одна медаль — в честь спортивных достижений знаменитой российской фигуристки.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она является Олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой России и Европы 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, победительницей Гран-при 2018 года. Она также вошла в историю спорта как самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне.

"Мне очень приятно, что на Аллее славы "Роза Хутор" есть теперь и моя личная медаль. Этот курорт также навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта, здесь по-прежнему чувствуется дух олимпийских побед. Отрадно, что наследие сочинской Олимпиады сегодня процветает и дарит радость активного отдыха миллионам наших соотечественников. Для меня очень важно, что на Аллее славы есть медали многих наших прославленных фигуристов и быть в одном ряду с ними — большая честь", — сказала Алина Загитова по время церемонии открытия медали.

Рядом с каждой именной медалью на Аллее славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о спортивной биографии олимпийского чемпиона, виде спорта, достижениях. Вся информация размещается на специальном сайте Аллеи славы.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский отметил: "Открывая новые медали на Аллее славы, мы сохраняем нашу олимпийскую историю. И, конечно, установить персональную медаль такой молодой и уже столь титулованной спортсменки как Алина Загитова почетно вдвойне. Тем самым мы демонстрируем не только преемственность поколений, но и то, что лучшие спортивные достижения по-прежнему принадлежат нашим атлетам, и отечественному спорту!"

Аллея славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

Аллея славы создана при поддержке АНО "Спортклуб РОЗА".

Для справки

На Аллее славы "Роза Хутор" установлены 28 персональных медалей великих отечественных спортсменов-олимпийцев: 4-кратного Олимпийского чемпиона Станислава Позднякова (фехтование), 6-кратной Олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой (конькобежный спорт), 3- кратной Олимпийской чемпионки Ирины Родниной (фигурное катание/пары), 2- кратной Олимпийского чемпиона Александра Зайцева (фигурное катание/пары), 2- кратной Олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой (биатлон), Олимпийской чемпионки Татьяны Навки (фигурное катание), Олимпийского чемпиона Романа Костомарова (фигурное катание), 4- кратного Олимпийского чемпиона Александра Попова (плавание), 3- кратной Олимпийской чемпионки Елены Вяльбе (лыжные гонки), 9-кратной Олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной (спортивная гимнастика), 4- кратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова (лыжные гонки), Олимпийского чемпиона Павла Колобкова (фехтование), Олимпийской чемпионки Светланы Журовой (конькобежный спорт), 3-кратного Олимпийского чемпиона Владислава Третьяка (хоккей), 3-кратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина (греко-римская борьба), 3-кратной Олимпийской чемпионки Галины Гороховой (фехтование), 2-кратного Олимпийского чемпиона Анатолия Старостина (современное пятиборье), 2-кратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной (спортивная гимнастика), 6- кратного Олимпийского чемпиона Виктора Ана (шорт-трек), Олимпийского чемпиона, председателя Координационной комиссии МОК по играм в Сочи Жан-Клода Килли (горные лыжи), 4-кратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова (спортивная гимнастика), Олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной (фигурное катание), Олимпийского чемпиона Максима Маринина (фигурное катание), Олимпийского чемпиона Алексея Ягудина (фигурное катание), Олимпийского чемпиона Александра Якушева (хоккей) 4-кратной Олимпийской чемпионки Галины Кулаковой (лыжи), 2-кратного Олимпийского чемпиона Вика Уайлда (сноуборд), Олимпийской чемпионки Алины Загитовой (фигурное катание).