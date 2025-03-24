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Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание

3:22
Спорт

Если хочется убрать живот, подтянуть тело и почувствовать мощный прилив энергии — не обязательно часами потеть в зале. Иногда всё, что нужно, — это одно упражнение. Универсальное. Многофункциональное. Убийственно эффективное. Берпи.

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

Почему берпи — это must-have после 40

С возрастом снижается уровень гормонов, замедляется метаболизм, организм копит жир "на чёрный день" — чаще всего в области живота. Именно здесь появляется то самое "спасательное кольцо", которое так сложно убрать. Но берпи берёт ситуацию в свои руки. Это упражнение:

  • Ускоряет обмен веществ.
  • Запускает жиросжигание.
  • Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
  • Прокачивает все основные мышечные группы.
  • Развивает выносливость и координацию.

А ещё берпи — это идеальный формат для тех, у кого нет времени. 5-10 минут в день могут дать больше, чем часовые тренировки на беговой дорожке.

"Берпи — это тренировка всего тела и моментальный метаболический буст. Его эффект ощущается уже через неделю ежедневной практики", — отмечают тренеры по функциональному тренингу.

Разные уровни — один эффект

Независимо от того, новичок вы или опытный атлет, берпи подстроится под вас. Важно выбрать свой уровень.

Лёгкий вариант

  • Без прыжков и с отжиманиями на коленях. Отлично подходит тем, кто только начинает тренировки или восстанавливается после перерыва.

Средний уровень

  • Классический берпи: присед — прыжок в планку — отжимание — прыжок к рукам — выпрыгивание. Это уже серьёзная кардионагрузка, которая выводит на новый уровень подготовки.

Продвинутая версия

  • То же самое, но с коленями к груди во время прыжка и касанием грудью пола при отжимании. Работает на максимум и прокачивает силу, скорость и ловкость.

Главное — техника

Ошибки в берпи могут свести эффективность упражнения к нулю, а в худшем случае — привести к травмам. Вот на что стоит обратить внимание:

  • Не проваливайте поясницу в планке — держите тело в линии.
  • Делайте всё контролируемо, без рывков.
  • Начинайте с малого, увеличивайте нагрузку постепенно.
  • Не забывайте про разминку и заминку — мышцы и суставы скажут спасибо.

Что будет, если делать берпи каждый день

  • Через 7 дней: улучшится выносливость и тонус мышц.
  • Через 14 дней: заметно подтянется живот, исчезнет ощущение отёчности.
  • Через месяц: привет, рельеф! Появится лёгкость, тело будет чувствовать себя бодрым и "включённым" весь день.

"Это упражнение можно выполнять в любом месте — дома, в парке, в отеле. Берпи — это тренировка, которая всегда под рукой", — говорят эксперты по фитнесу.

Сколько калорий сжигает берпи

8-14 калорий в минуту при весе 70 кг. То есть 10 минут = до 140 калорий. И это не считая эффекта "дожигания" — когда метаболизм остаётся активным ещё несколько часов после тренировки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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