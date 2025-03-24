Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание

Если хочется убрать живот, подтянуть тело и почувствовать мощный прилив энергии — не обязательно часами потеть в зале. Иногда всё, что нужно, — это одно упражнение. Универсальное. Многофункциональное. Убийственно эффективное. Берпи.
С возрастом снижается уровень гормонов, замедляется метаболизм, организм копит жир "на чёрный день" — чаще всего в области живота. Именно здесь появляется то самое "спасательное кольцо", которое так сложно убрать. Но берпи берёт ситуацию в свои руки. Это упражнение:
А ещё берпи — это идеальный формат для тех, у кого нет времени. 5-10 минут в день могут дать больше, чем часовые тренировки на беговой дорожке.
"Берпи — это тренировка всего тела и моментальный метаболический буст. Его эффект ощущается уже через неделю ежедневной практики", — отмечают тренеры по функциональному тренингу.
Независимо от того, новичок вы или опытный атлет, берпи подстроится под вас. Важно выбрать свой уровень.
Ошибки в берпи могут свести эффективность упражнения к нулю, а в худшем случае — привести к травмам. Вот на что стоит обратить внимание:
"Это упражнение можно выполнять в любом месте — дома, в парке, в отеле. Берпи — это тренировка, которая всегда под рукой", — говорят эксперты по фитнесу.
8-14 калорий в минуту при весе 70 кг. То есть 10 минут = до 140 калорий. И это не считая эффекта "дожигания" — когда метаболизм остаётся активным ещё несколько часов после тренировки.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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