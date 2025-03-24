Сайд-планка для укрепления всего корпуса: это упражнение любят спортсмены

Хотите стройный, сильный корпус и уверенную осанку, но не любите сложные упражнения? Тогда сайд-планка (side plank) — то, что вам нужно. Она кажется простой, но даже опытные спортсмены могут столкнуться с сюрпризами.
Эта простая статичная поза мгновенно активирует сразу несколько групп мышц:
косые мышцы живота;
ягодицы;
мышцы плечевого пояса;
приводящие мышцы бедра;
спину и поясницу.
За счёт такого мощного эффекта сайд-планка улучшает баланс, координацию и стабилизирует позвоночник.
"Благодаря этой планке вы укрепите глубокие мышцы кора, избежите боли в спине и получите идеальную осанку", — уверены специалисты по фитнесу.
Вот пошаговая инструкция, как выполнять сайд-планку:
Лягте на бок, опираясь предплечьем на пол (локоть строго под плечом).
Ноги вытянуты и сложены друг на друга или слегка скрещены.
Поднимите корпус, чтобы тело образовало ровную линию от головы до пяток.
Живот втянут, бедра не провисают и не поднимаются вверх.
Дышите ровно и глубоко, поддерживая напряжение мышц.
неправильная постановка локтя (вызывает нагрузку на плечо);
опускание или завышение бедер (снижает эффективность упражнения);
неправильное дыхание (уменьшает выносливость).
Сайд-планку можно легко адаптировать под любой уровень подготовки:
Новичкам: опора на колени вместо стоп.
Продвинутым: подъём верхней ноги или дополнительный вес в свободной руке.
Регулярно выполняя сайд-планку, вы заметите улучшение осанки, повышение выносливости и снижение нагрузки на позвоночник. Всего минута в день — и результат не заставит ждать.
Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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