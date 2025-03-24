Шраги не работают: какое упражнение реально "накачает" шею

Хотите, чтобы ваша шея выглядела мощно и атлетично? Секрет вовсе не в шрагах, как многие считают. Главное упражнение, которое действительно развивает трапециевидные мышцы, известно всем, но мало кто использует его правильно.
При выполнении становой тяги трапеции задействуются максимально естественно, без чрезмерной изоляции. Держать штангу в руках при подъёме тяжёлого веса — вот лучшее испытание для трапециевидных мышц.
Многие ошибочно пытаются развить трапеции бесконечными шрагами, поднимая плечи к ушам с гантелями или штангой. Однако такие упражнения скорее напрягают шею, чем реально способствуют мышечному росту.
"Становая тяга заставляет трапеции работать так, как задумано природой — поддерживать плечевой пояс и спину под большой нагрузкой", — подчеркивают тренеры.
Ещё одно преимущество становой тяги — комплексный подход. В этом упражнении задействуется практически вся задняя цепочка мышц тела:
спина,
ягодицы,
задняя поверхность бедра.
За счёт этого тренировка становится не только эффективной, но и максимально полезной для гармоничного телосложения.
Замените шраги на регулярные подходы становой тяги, и уже через несколько недель вы увидите результат — мощные, выраженные трапеции, которые не останутся незамеченными.
Шра́ги (от англ. to shrug - "пожимать плечами") — упражнение, используемое в силовых тренировках для развития верхней части трапециевидной мышцы.
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