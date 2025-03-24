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Шраги не работают: какое упражнение реально "накачает" шею

1:32
Спорт

Хотите, чтобы ваша шея выглядела мощно и атлетично? Секрет вовсе не в шрагах, как многие считают. Главное упражнение, которое действительно развивает трапециевидные мышцы, известно всем, но мало кто использует его правильно.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Речь идёт о становой тяге. Почему именно она

При выполнении становой тяги трапеции задействуются максимально естественно, без чрезмерной изоляции. Держать штангу в руках при подъёме тяжёлого веса — вот лучшее испытание для трапециевидных мышц.

Многие ошибочно пытаются развить трапеции бесконечными шрагами, поднимая плечи к ушам с гантелями или штангой. Однако такие упражнения скорее напрягают шею, чем реально способствуют мышечному росту.

"Становая тяга заставляет трапеции работать так, как задумано природой — поддерживать плечевой пояс и спину под большой нагрузкой", — подчеркивают тренеры.

Ещё одно преимущество становой тяги — комплексный подход. В этом упражнении задействуется практически вся задняя цепочка мышц тела:

  • спина,

  • ягодицы,

  • задняя поверхность бедра.

За счёт этого тренировка становится не только эффективной, но и максимально полезной для гармоничного телосложения.

Замените шраги на регулярные подходы становой тяги, и уже через несколько недель вы увидите результат — мощные, выраженные трапеции, которые не останутся незамеченными.

Уточнения

Шра́ги (от англ. to shrug - "пожимать плечами") — упражнение, используемое в силовых тренировках для развития верхней части трапециевидной мышцы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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