Чемпионский клуб под новым флагом: рекордная сделка по покупке Бостон Селтикс

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Историческая сделка приближает "Бостон Селтикс" к смене владельца. Билл Чисхолм и его группа инвесторов договорились о покупке клуба за рекордные 6,1 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой дорогой в истории североамериканского спорта, опережая прошлогоднюю продажу "Вашингтон Коммандерс" (6,05 млрд).

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баскетбол

Среди инвесторов — известные бостонские бизнесмены, включая Роба Хейла. Сейчас контрольный пакет акций принадлежит Boston Basketball Partners, управляемой Вайком Гроусбеком и Стивом Пальюкой, которые руководили клубом с 2002 года и привели его к 18-му чемпионству.

Чисхолм мечтал стать частью истории "Селтикс" с детства. Теперь его мечта сбывается: сначала он получит не менее 51% акций, а к 2028 году — полный контроль, причём стоимость остатка может вырасти на 20%.

Финансовые вызовы для клуба растут. Впереди — налог на зарплаты и роскошь, который может превысить 500 миллионов долларов, а также вступление в силу суперконтракта Джейсона Тейтума, пишет ESPN.

До 2028 года Гроусбек останется президентом клуба, чтобы обеспечить плавный переход.

"Мы искали человека, который знает, как побеждать, и Билл полностью соответствует нашим ожиданиям", — подчеркнул он.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

