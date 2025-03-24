Похудение без спортзала: тренер раскрыла золотое правило стройности

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Хотите похудеть, но нет времени на спортзал? Фитнес-тренер Елена Соболь уверена: главное — не место, а регулярность и правильный подход.

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Чтобы сжигать калории дома, важно выработать привычку тренироваться в одно и то же время. Подойдут функциональные упражнения и HIIT-тренировки, которые ускоряют метаболизм.

Соболь также советует не забывать о йоге и пилатесе: они улучшают гибкость и укрепляют мышцы, пишет "Спорт-Экспресс".

Однако спорт не работает в одиночку — питание также играет ключевую роль. Следите за балансом белков, жиров и углеводов, исключайте вредные перекусы.

Дисциплина в еде и движении — главный секрет стройной фигуры, и он доступен каждому, даже без абонемента в зал.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

