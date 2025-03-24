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Возраст — не помеха: эта 98-летняя итальянка покоряет волны и вдохновляет миллионы

1:13
Спорт

Пока многие её ровесники наслаждаются спокойной старостью, 98-летняя итальянка Мария Карла Ривано, живёт так, что ей позавидуют даже молодые.

Сёрфинг
Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сёрфинг

Виндсёрфинг, теннис, гольф, лыжи — её жизнь полна движения. А в 90 лет она ещё и научилась играть на пианино.

Маруха открыла для себя виндсёрфинг в 68 лет и с тех пор каждое лето проводит в Порто Полло на Сардинии. Её секрет долголетия прост: постоянная физическая активность и средиземноморская диета.

Она ест овощи со своего огорода, употребляет пищу небольшими порциями и начинает утро со стакана воды с минералами для поддержания здоровья костей, пишет Windsurfjournal.

Любовь к спорту появилась у неё ещё в детстве, когда она увлеклась плаванием. С годами страсть только росла, и теперь она передает её своим детям и окружающим.

Если этим летом окажетесь в Порто Полло, присмотритесь: возможно, одна из сёрферов, лихо рассекающих волны, — 98-летняя Мария, которая доказала всему миру, что возраст — это всего лишь цифра.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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