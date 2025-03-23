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Россия вернётся в мировой футбол: процесс запущен FIFA

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Спорт

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что "в футбол должны играть все страны мира". Скоро Россия вернётся на международные турниры.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Инфантино пообещал создать условия для участия РФ, рассказал журналист Науэль Ланзон.

Глава федерации скоро может начать оказывать давление на некоторые европейские ассоциации, чтобы они изменили свою позицию по возвращению сборной России и клубов РПЛ, пишет KP. RU.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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