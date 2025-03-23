Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил, что "в футбол должны играть все страны мира". Скоро Россия вернётся на международные турниры.
Инфантино пообещал создать условия для участия РФ, рассказал журналист Науэль Ланзон.
Глава федерации скоро может начать оказывать давление на некоторые европейские ассоциации, чтобы они изменили свою позицию по возвращению сборной России и клубов РПЛ, пишет KP. RU.
Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.