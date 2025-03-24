Когда ванна заменяет спорт: почему 60 мин в воде равны 15 мин пробежки?

Британские ученые выяснили, что нахождение в теплой воде с температурой 40 °C в течение часа сожжет столько же калорий, сколько получасовая прогулка.
60 минут в ванне сжигают почти 150 калорий — это полчаса прогулки, 20 минут плавания в бассейне или 15 минут пробежки, сообщает Daily Star.
Исследователи объяснили: воздействие горячей воды заставляет организм прилагать больше усилий для регулирования своей температуры, что помогает потратить калории.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.