Когда ванна заменяет спорт: почему 60 мин в воде равны 15 мин пробежки?

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Британские ученые выяснили, что нахождение в теплой воде с температурой 40 °C в течение часа сожжет столько же калорий, сколько получасовая прогулка.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

60 минут в ванне сжигают почти 150 калорий — это полчаса прогулки, 20 минут плавания в бассейне или 15 минут пробежки, сообщает Daily Star.

Исследователи объяснили: воздействие горячей воды заставляет организм прилагать больше усилий для регулирования своей температуры, что помогает потратить калории.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

