Пот течёт не ручьём, а эффект сногсшибательный: этот вид тренировок не похож ни на что

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2:53
Спорт

Можно ли тренировать тело без изнурительных нагрузок и при этом заметно улучшать фигуру, осанку и самочувствие? Ответ — да, и он скрыт в системе пилатеса.

Пилатес с эспандером
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пилатес с эспандером

Пилатес появился почти сто лет назад как способ мягкой, но эффективной реабилитации после травм. Его разработал Джозеф Пилатес, создав комплекс упражнений, который помогал танцорам и спортсменам восстановиться без боли. Со временем его метод превратился в полноценную систему для поддержания здоровья, силы и внутреннего баланса.

Сегодня пилатес — это не только про реабилитацию, но и про осознанное развитие тела. Он помогает обрести красивую, подтянутую фигуру, исправить осанку, укрепить мышечный корсет и даже слегка "вытянуться" — за счет выпрямления позвоночника.

Что делает пилатес особенным

Занятия проходят без резких движений и ударной нагрузки — идеально даже для пожилых людей и беременных.
Упражнения прорабатывают не только поверхностные, но и глубокие мышцы, особенно — в зоне живота, таза и спины.
Уделяется внимание дыханию: каждое движение сопровождается осознанным глубоким вдохом и выдохом, что помогает усилить эффект.
В отличие от силовых и кардиотренировок, нагрузка в пилатесе распределена равномерно. Мышцы работают в балансе, снижается риск травм.

Уже через несколько недель исчезают боли в спине, улучшается подвижность суставов и осанка. Человек словно "расправляется".
Пилатес — это не просто физическая активность, а почти философия: движение тела, управляемое сознанием. Он помогает не только телу, но и психике — снимает тревожность, улучшает сон, возвращает чувство внутреннего спокойствия.

А можно ли похудеть

Тем, кто хочет быстро сбросить вес, пилатес не даст мгновенного результата — он не содержит ни аэробной, ни силовой нагрузки. Но если вы ищете способ подтянуть тело, убрать живот, стать гибче и стройнее — вы точно по адресу.

Для кого подходит

Пилатес рекомендован:

  • после травм позвоночника и суставов,
  • людям с сидячим образом жизни,
  • беременным (по специальной программе),
  • тем, кто хочет улучшить фигуру и подвижность без стресса для организма.

И ещё немного фактов

  • Пилатес выравнивает осанку, вытягивает силуэт, делает тело "длиннее" визуально.
  • Он избавляет от внутреннего жира и делает живот плоским.
  • Упражнения можно выполнять дома — потребуется только коврик и немного терпения.

"Ваше тело — это отражение вашего образа жизни. Избавьтесь от вредных привычек и начните двигаться с умом" -  говорил Джозеф Пилатес.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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