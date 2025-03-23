Ушёл непобеждённый духом: прощание с великим тяжеловесом

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Один из самых великих боксёров в истории, американец Джордж Форман, скончался на 77-м году жизни.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего. Он мирно ушёл из жизни 21 марта 2025 года, окружённый своей семьёй", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице спортсмена. "С прискорбием узнали о смерти легенды бокса Джорджа Формана. Один из величайших тяжеловесов всех времён, он навсегда останется иконой этого спорта. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Джорджа" - вслед за этим и авторитетное издание The Ring выразило соболезнования.

Форман был не просто выдающимся спортсменом.

"Гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжёлом весе. Он пользовался огромным уважением как человек с твёрдыми убеждениями, дисциплиной и стремлением сохранить свою репутацию ради семьи. Мы благодарны за вашу любовь и молитвы. Просим о приватности, чтобы достойно почтить его исключительную жизнь", — добавили родные в своём обращении.

Жизнь, вписанная в историю

Форман родился в 1949 году в США. Карьера в профессиональном боксе длилась с перерывами почти 30 лет: с 1969 по 1977 год и затем — с 1987 по 1997 год. Он завоёвывал титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, дважды получал звание "Боксёра года" по версии The Ring.

В 1994 году, в возрасте 45 лет, Форман стал самым возрастным чемпионом мира в тяжёлом весе — рекорд, который удерживал до 2010 года.

В его активе — золотая медаль Олимпиады-1968, 81 профессиональный бой, 76 побед (из них 68 — нокаутом) и лишь 5 поражений.

Уточнения

Джо́рдж Э́двард Фо́рман (англ. George Edward Foreman; 10 января 1949[…], Маршалл, Техас — 21 марта 2025, Хьюстон, Техас) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории в 1969—1977 и 1987—1997 годах.

