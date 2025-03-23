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Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае

1:44
Спорт

"Не верю, что это поул!" — смеялся Льюис Хэмилтон сразу после окончания спринт-квалификации в Китае.

Британец едва мог сдержать удивление, когда его инженер Риккардо Адами сообщил, что он показал лучшее время в сессии. Так Хэмилтон неожиданно для всех завоевал поул-позицию в спринте на трассе в Шанхае — сюрприз даже для него самого.

Неожиданная развязка в SQ3

В первых сегментах квалификации казалось, что преимущество уверенно на стороне McLaren. Но всё изменилось в SQ3, когда гонщики перешли на мягкие шины. Именно тогда Хэмилтон выстрелил: опередил Макса Ферстаппена всего на 0,018 секунды, а Оскара Пиастри — на 0,080. Такой результат был неожиданным для всех — включая самого Льюиса.

Первая сухая гонка с Ferrari

Хэмилтон возглавит пелотон на 19 кругов спринта, но впереди у него ещё одно новое испытание: он ещё ни разу не побеждал в спринт-гонке и до сих пор не проехал полноценную гонку на сухой трассе в составе Ferrari.

"Я не смог провести симуляцию гонки в Бахрейне, а на прошлых выходных была мокрая трасса. Так что завтра — моя первая гонка в сухих условиях."
"Буду учиться. Надеюсь, удастся сохранить позиции. Думаю, McLaren и Макс очень быстрые, но у нас хорошая стартовая позиция. Постараемся сохранять позитив."

Даже с семью чемпионскими титулами и 40 годами за плечами, Хэмилтон по-прежнему умеет удивлять — и теперь делает это в красном болиде.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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