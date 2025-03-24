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Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину

1:52
Спорт

Хотите ноги сильнее, осанку лучше, а спину здоровее? Тогда пора познакомиться с румынской тягой — простым, но крайне эффективным упражнением, способным преобразить всё ваше тело.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Чем румынская тяга лучше других упражнений

Румынская тяга (Romanian Deadlift) — ключевое упражнение, которое целенаправленно укрепляет заднюю поверхность бедра, ягодицы и поясницу. В отличие от обычных приседаний и становой тяги, оно минимально нагружает колени, идеально подходит для новичков и тех, кто хочет улучшить фигуру без травм.

Какие мышцы работают:

  • ягодичные мышцы;

  • задняя поверхность бедра;

  • мышцы поясницы;

  • мышцы пресса (стабилизация корпуса).

Почему её так любят фитнес-тренеры?

"Румынская тяга укрепляет мышцы, которые отвечают за осанку и защиту позвоночника. Регулярно делая это упражнение, можно улучшить баланс и избавиться от болей в спине", — подчёркивают фитнес-инструкторы.

Кроме того, румынская тяга помогает быстро сформировать подтянутую фигуру и визуально "поднять" ягодицы.

Правильная техника — залог успеха:

  • Возьмите гантели или штангу, ноги на ширине плеч.

  • С прямой спиной плавно опускайте вес вниз, отводя таз назад.

  • Опускайте до уровня чуть ниже колен, затем поднимайтесь вверх, напрягая ягодицы.

Главный секрет — спина всегда должна быть прямой, а колени слегка согнуты.

Частые ошибки, которых нужно избегать:

  • Скругление спины (это может привести к травме).

  • Опускание веса слишком низко (нет необходимости касаться пола).

Включите румынскую тягу в тренировки всего два раза в неделю, и изменения вас удивят уже через месяц.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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