Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину

Хотите ноги сильнее, осанку лучше, а спину здоровее? Тогда пора познакомиться с румынской тягой — простым, но крайне эффективным упражнением, способным преобразить всё ваше тело.
Румынская тяга (Romanian Deadlift) — ключевое упражнение, которое целенаправленно укрепляет заднюю поверхность бедра, ягодицы и поясницу. В отличие от обычных приседаний и становой тяги, оно минимально нагружает колени, идеально подходит для новичков и тех, кто хочет улучшить фигуру без травм.
ягодичные мышцы;
задняя поверхность бедра;
мышцы поясницы;
мышцы пресса (стабилизация корпуса).
"Румынская тяга укрепляет мышцы, которые отвечают за осанку и защиту позвоночника. Регулярно делая это упражнение, можно улучшить баланс и избавиться от болей в спине", — подчёркивают фитнес-инструкторы.
Кроме того, румынская тяга помогает быстро сформировать подтянутую фигуру и визуально "поднять" ягодицы.
Возьмите гантели или штангу, ноги на ширине плеч.
С прямой спиной плавно опускайте вес вниз, отводя таз назад.
Опускайте до уровня чуть ниже колен, затем поднимайтесь вверх, напрягая ягодицы.
Главный секрет — спина всегда должна быть прямой, а колени слегка согнуты.
Скругление спины (это может привести к травме).
Опускание веса слишком низко (нет необходимости касаться пола).
Включите румынскую тягу в тренировки всего два раза в неделю, и изменения вас удивят уже через месяц.
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