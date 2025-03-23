50 минут на беговой дорожке — забудьте: вот как получить тот же эффект за 10 минут

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Тренировки, на которые уходит по 30-45 минут, не всегда вписываются в плотный график. Особенно если они скучны — как, например, кардио на беговой дорожке или велотренажёре. Но у науки есть хорошие новости: вы можете заменить их всего 10 минутами активности — и получить тот же эффект.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Как сообщает УниверситетМакмастера (Канада), всего три 20-секундных спринта с отдыхом между ними дают тот же результат, что и 50 минут равномерной кардионагрузки средней интенсивности. Это открытие особенно полезно для тех, кто хочет сэкономить время и не потерять пользу.

"Увеличение частоты сердцебиения на короткое время, с последующим отдыхом — более эффективный способ получить кардио-нагрузку", — объясняет главный консультант по фитнесу Golf Digest Бен Шир.

При этом не обязательно использовать именно велосипед. Всё, что заставит сердце биться чаще — в игре:

Подъем по лестнице,

Прыжки со скакалкой,

Боковые прыжки,

Ускорение на месте.

"Если, поднявшись по лестнице, вы тяжело дышите — вы уже нашли своё интервальное кардио", — советует Бен Шир. А боковые прыжки, по его словам, "не только прокачивают сердце, но и улучшают координацию и чувство опоры".

Важно: перед интенсивными тренировками обязательно проконсультируйтесь с врачом. И выбирайте такие упражнения, в которых вы можете выложиться на 100%, не рискуя травмой.

Ваше тело само даст сигнал, когда стоит притормозить. Слушайте его — и будьте активны.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

