50 минут на беговой дорожке — забудьте: вот как получить тот же эффект за 10 минут

Тренировки, на которые уходит по 30-45 минут, не всегда вписываются в плотный график. Особенно если они скучны — как, например, кардио на беговой дорожке или велотренажёре. Но у науки есть хорошие новости: вы можете заменить их всего 10 минутами активности — и получить тот же эффект.
Как сообщает УниверситетМакмастера (Канада), всего три 20-секундных спринта с отдыхом между ними дают тот же результат, что и 50 минут равномерной кардионагрузки средней интенсивности. Это открытие особенно полезно для тех, кто хочет сэкономить время и не потерять пользу.
"Увеличение частоты сердцебиения на короткое время, с последующим отдыхом — более эффективный способ получить кардио-нагрузку", — объясняет главный консультант по фитнесу Golf Digest Бен Шир.
При этом не обязательно использовать именно велосипед. Всё, что заставит сердце биться чаще — в игре:
"Если, поднявшись по лестнице, вы тяжело дышите — вы уже нашли своё интервальное кардио", — советует Бен Шир.
А боковые прыжки, по его словам, "не только прокачивают сердце, но и улучшают координацию и чувство опоры".
Важно: перед интенсивными тренировками обязательно проконсультируйтесь с врачом. И выбирайте такие упражнения, в которых вы можете выложиться на 100%, не рискуя травмой.
Ваше тело само даст сигнал, когда стоит притормозить. Слушайте его — и будьте активны.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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