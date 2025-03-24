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Поколение сменилось: найдено лучшее средство профилактики падений и когнитивных нарушений у пожилых

3:09
Спорт

Врач-гериатр, спортивный врач и физиолог, а также руководитель научно-медицинского клинического геронтологического центра и председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы Валерий Новосёлов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал новость о том, что физическая активность для пожилых женщин, принимающих лекарства, снижает риск падений и переломов. Он отметил важность физической активности для профилактики падений среди пожилых людей.

Скандинавская ходьба
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скандинавская ходьба

Новосёлов дал свой ответ на вопрос, почему многие пожилые женщины, которые уже не работают и находятся на пенсии, боятся падений, при этом предпочитая принимать лекарства в больших количествах и мало заниматься физической активностью.

Эксперт подчеркнул, что это индивидуальный процесс, который зависит от образования, понимания возраста и других факторов.

"Это личное дело каждого, у всех разное образование, разное понимание своего возраста. Здесь все меняется во времени. Когда сейчас будут становиться пожилыми сегодня зрелые люди, которые физически активны, конечно, они будут двигаться и, соответственно, заниматься физической нагрузкой разной, силовой, аэробной. Ведь это же поколение, меняется поколение. Вот то поколение было другое, оно больше доверяло лекарствам", — сказал Новосёлов.

По словам Новосёлова, многие пожилые люди предпочитают принимать лекарства вместо того, чтобы заниматься физической активностью. Он отметил, что это связано с отсутствием пластичности мышления и разным отношением к своему здоровью. В этом контексте он привёл пример программы "Долголетие" в Москве, где физическая активность становится всё более популярной среди людей пожилого возраста.

Новосёлов также отметил, что физическая активность должна быть дозированной и включать как силовые, так и аэробные нагрузки. Он подчеркнул, что важно, чтобы физическая активность была полезной для организма, а не истощающей.

Он добавил, что с течением времени поколения меняются, и люди начинают больше понимать важность физической активности для профилактики падений и когнитивных нарушений. По словам Новосёлова, сегодня физическая активность считается лучшим средством профилактики этих проблем.

"Поколения будут меняться. Они уже меняются, это постоянный такой прилив времени, который смывает этот песок. Если
поколение взять за песок, вот раз, волна пришла — смыла поколение, раз, пришла другая волна. И конечно, люди будут больше понимать, что физическая активность — это лучшее на сегодня средство профилактики как падений, так и даже когнитивных нарушений. Вам скажет любой невролог, любой врач, который занимается с пациентами пожилого и старческого возраста, даже ученый. Сегодня даже для профилактики болезни Альцгеймера лучше средства нет", — подчеркнул Новосёлов.

Уточнения

Гериатрия (др.-греч. γέρων «старик» + ἰατρεία «лечение»← ἰατρός «врач») — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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