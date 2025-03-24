1 час 19 минут на корте: Джокович сравнялся с Надалем по победам на старте Мастерсов

Новак Джокович успешно вышел в третий круг престижного турнира серии "Мастерс” в Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов. В матче второго раунда сербский теннисист, имеющий четвертый номер посева, продемонстрировал впечатляющую игру против австралийца Ринки Хидзикаты.
Матч завершился со счетом 6:0, 7:6 (7:1) в пользу Джоковича. Особенно впечатляющим получился первый сет, где сербский теннисист не оставил сопернику ни единого шанса, выиграв все геймы. Второй сет получился более напряженным, но в решающий момент Джокович проявил свой класс, уверенно выиграв тай-брейк со счетом 7:1, сообщает tenniskafe.com.
Продолжительность матча составила всего 1 час 19 минут, что говорит о высоком уровне игры действующего чемпиона. Для Джоковича это историческое возвращение на корт турнира в Майами после длительного перерыва — последний раз он выступал здесь в 2019 году.
Эта победа стала для Джоковича 115-й на старте турниров серии "Мастерс”, что позволило ему сравняться с Рафаэлем Надалем по данному показателю. Теперь они с испанцем делят первое место в рейтинге по количеству побед на старте "Мастерсов”. На третьей строчке находится Роджер Федерер с 114 победами, а далее следуют Томаш Бердых (93 победы) и Энди Маррей (91 победа).
Этот результат демонстрирует не только текущую форму 24-кратного победителя турниров "Большого шлема”, но и его историческую значимость в контексте противостояния с величайшими теннисистами современности. Джокович продолжает укреплять свои позиции среди легенд тенниса, показывая впечатляющие результаты на самых престижных турнирах.
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Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист; считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.
Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра (исп. Rafael Nadal Parera; род. 3 июня 1986[…], Манакор, Испания) — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).
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