Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличиваем урожай смородины без удобрений — всего одна ложка в воде
Весна — время удобрять? Не спешите: когда подкормка только навредит
От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат
После скандала: Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище
Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят
Под новым именем и с новыми технологиями: как Chery адаптирует Tiggo для Европы
Отношения с Америкой закончены: басист UK Subs раскрыл детали задержания
Можешь мыть голову хоть каждый день — но только при одном условии
Собственный стиль и никаких диет: Татьяна Брухунова поделилась секретами своей жизни

От мальчишки до мистера Олимпия: как Шварценеггер построил тело легенды

3:23
Спорт

Когда в 70-х кто-то говорил "большие горы", речь шла не о Гималаях. Эти "вершины" находились на руках Арнольда Шварценеггера - 60 см чистой мышечной массы, созданной не только силой, но и умом.

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Многие до сих пор считают его программу тренировок эталонной, и это не случайность. "С 10 лет я делал упражнения на руки каждый день. Уже в 15 бицепсы стали заметной группой", — вспоминает Арнольд. Сила воли, дисциплина и визуализация стали его ключом к успеху.

"Я относился к бицепсам как к горам, а не к мышцам. Так они росли быстрее. Это позволяло мне разрушать ментальные барьеры", — говорит Шварценеггер.

Основные принципы Арнольда

  • Никакой рутины: тело должно быть в шоке. Постоянное варьирование сетов, весов и темпа — основа роста.
  • Мышечная связь: концентрация внимания на сокращении каждой волокнистой единицы.
  • Мотивация и план: без цели нет результата, а без веры в себя — нет цели.

Тренинг в межсезонье

Арнольд тренировался по шесть дней в неделю, отводя на руки два дня. На один такой день приходилось по 2 часа — 45 минут на бицепсы, столько же на трицепсы и 30 минут на предплечья.

Комплекс межсезонья:

  • Сгибание рук со штангой с читингом: 5-8 сетов по 8-12 раз.
  • Сгибание рук с гантелями на наклонной скамье: 5-8 сетов по 8-12 раз.
  • Концентрированное сгибание одной рукой: 5 сетов по 10 раз.
  • Поочередное сгибание рук стоя с супинацией: 5 сетов по 10 раз.

Подготовка к соревнованиям

За 3 месяца до "Мистер Олимпия" он переходил на суперсеты и меньший объем, но удваивал интенсивность. Цель — рельеф, выносливость и полный контроль над позированием.

"Я мог держать напряжение бицепса по 2-3 минуты перед зеркалом. Это учит управлять мышцей — не только демонстрировать, но и контролировать её".

Ключ к успеху

Гены? Да, не без них. Но Арнольд уверен: каждый может добиться впечатляющих результатов, если будет работать умно и с полной самоотдачей.

"Вы можете родиться с идеальной формой мышц, но без труда ни один бицепс не вырастет до 50 см. Это результат долгих и тяжелых тренировок".

Советы для начинающих и продвинутых

  • Новичкам - 10 сетов: 5 со штангой, 5 с гантелями.
  • Промежуточному уровню: 12 сетов с фокусом на слабые зоны.
  • Продвинутым: максимум 15 сетов, чтобы избежать перетренированности.

"Не перекачивайте бицепсы. Это маленькая мышечная группа. Многие ошибаются, делая по 30 сетов. Не надо быть Арнольдом, чтобы качаться как Арнольд".

Начните с малого — и вырастите великое

Не пытайтесь сразу повторить путь "Австрийского дуба" — адаптируйте его подход под себя. Но помните главное правило:

"Всё дело в силе воли. Если она есть, цель будет достигнута. Не сомневайтесь в этом ни на секунду".

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА:, англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня
Авто
Что осталось от советских автозаводов КАЗ, ЛуАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ сегодня Аудио 
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Недвижимость
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Последние материалы
Увеличиваем урожай смородины без удобрений — всего одна ложка в воде
Весна — время удобрять? Не спешите: когда подкормка только навредит
От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат
После скандала: Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище
От мальчишки до мистера Олимпия: как Шварценеггер построил тело легенды
Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят
Под новым именем и с новыми технологиями: как Chery адаптирует Tiggo для Европы
Отношения с Америкой закончены: басист UK Subs раскрыл детали задержания
Можешь мыть голову хоть каждый день — но только при одном условии
Собственный стиль и никаких диет: Татьяна Брухунова поделилась секретами своей жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.