Когда в 70-х кто-то говорил "большие горы", речь шла не о Гималаях. Эти "вершины" находились на руках Арнольда Шварценеггера - 60 см чистой мышечной массы, созданной не только силой, но и умом.
Многие до сих пор считают его программу тренировок эталонной, и это не случайность. "С 10 лет я делал упражнения на руки каждый день. Уже в 15 бицепсы стали заметной группой", — вспоминает Арнольд. Сила воли, дисциплина и визуализация стали его ключом к успеху.
"Я относился к бицепсам как к горам, а не к мышцам. Так они росли быстрее. Это позволяло мне разрушать ментальные барьеры", — говорит Шварценеггер.
Арнольд тренировался по шесть дней в неделю, отводя на руки два дня. На один такой день приходилось по 2 часа — 45 минут на бицепсы, столько же на трицепсы и 30 минут на предплечья.
За 3 месяца до "Мистер Олимпия" он переходил на суперсеты и меньший объем, но удваивал интенсивность. Цель — рельеф, выносливость и полный контроль над позированием.
"Я мог держать напряжение бицепса по 2-3 минуты перед зеркалом. Это учит управлять мышцей — не только демонстрировать, но и контролировать её".
Гены? Да, не без них. Но Арнольд уверен: каждый может добиться впечатляющих результатов, если будет работать умно и с полной самоотдачей.
"Вы можете родиться с идеальной формой мышц, но без труда ни один бицепс не вырастет до 50 см. Это результат долгих и тяжелых тренировок".
"Не перекачивайте бицепсы. Это маленькая мышечная группа. Многие ошибаются, делая по 30 сетов. Не надо быть Арнольдом, чтобы качаться как Арнольд".
Не пытайтесь сразу повторить путь "Австрийского дуба" — адаптируйте его подход под себя. Но помните главное правило:
"Всё дело в силе воли. Если она есть, цель будет достигнута. Не сомневайтесь в этом ни на секунду".
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА:, англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.