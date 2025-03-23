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Йога для начинающих: простые движения, которые реально прокачают тело и перезагрузят мозг

3:14
Спорт

Практика йоги сегодня охватывает миллионы людей по всему миру — от тех, кто стремится к внутреннему покою, до тех, кто просто хочет снизить уровень стресса и укрепить здоровье. Но чтобы эти цели не остались на уровне ожиданий, важно начать с самого главного — с бережного знакомства с телом.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Эксперты подчеркивают: сложные стойки на голове или глубокие прогибы — не показатель уровня практики. Настоящая сила йоги — в простоте. Именно поэтому базовые асаны остаются фундаментом любой грамотной программы.

Тадасана — опора, с которой всё начинается

Поза горы внешне выглядит просто: стояние на прямых ногах. Но за этой внешней статикой скрывается работа всего тела — от стоп до макушки. Тадасана развивает чувство устойчивости, помогает выстроить правильную ось тела и улучшает осанку.

  • Польза: укрепление мышц ног, улучшение баланса, развитие осознанности тела.

Сукхасана — тишина внутри

Эта поза известна как "простая сидячая". Однако она далеко не так проста, как кажется. Сукхасана учит сохранять ровную осанку в спокойствии. Это базовая поза для дыхательных практик и медитации, требующая внимания к положению таза и позвоночника.

  • Польза: растяжка бедер, раскрытие тазобедренных суставов, настройка на внутреннюю работу.

Адхо Мукха Шванасана — энергия потока

"Собака мордой вниз" — не просто узнаваемая поза, но и важный этап для укрепления рук, ног и спины. Она активно воздействует на лимфоток, венозный отток и стимулирует обмен веществ. Это динамическое вытяжение, которое бодрит и одновременно расслабляет.

  • Польза: снятие усталости ног, раскрытие грудной клетки, профилактика варикозного расширения вен.

Випарита Карани у стены — антистресс-перезагрузка

Эта перевернутая поза доступна каждому: таз приподнят, ноги — на стене. Випарита Карани снимает усталость, помогает при отеках и бессоннице, оказывает мощное влияние на вегетативную нервную систему, помогая перейти от режима "борьбы и бегства" к состоянию покоя.

  • Польза: нормализация гормонального фона, восстановление после физической и эмоциональной нагрузки.

Шавасана — искусство отпускания

Часто недооценённая, эта поза лежания — не просто "отдых в конце класса". Это ключевая практика расслабления и наблюдения. Шавасана позволяет интегрировать результат всей практики, стабилизирует нервную систему, помогает почувствовать тонкие сигналы тела.

  • Польза: снижение уровня кортизола, восстановление сил, улучшение сна.

Почему важно начинать с простого

Погоня за внешним эффектом может обернуться травмой или разочарованием. Именно поэтому опытные инструкторы советуют: уделите внимание базовым асанам, почувствуйте их внутри. Эти позы — не просто старт, это основа всей дальнейшей практики, от которой зависит путь к гармонии тела и ума.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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