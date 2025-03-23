Турник не нужен: вот как сделать спину мощной и здоровой

Крепкая спина важна не только для красоты, но и для здоровья позвоночника. Если у вас нет турника, это не повод отказываться от тренировки.
Эффективно проработать мышцы спины можно с помощью простых, но действенных упражнений. Например, тяга гантелей в наклоне помогает развить широчайшие мышцы: достаточно слегка согнуть колени, наклонить корпус вперёд и подтягивать гантели к поясу, сводя лопатки.
Отличным вариантом является и упражнение "Супермен", в котором нужно лечь на живот, вытянуть руки вперёд и одновременно поднимать ноги, грудь и руки, задерживаясь в верхней точке.
Чтобы укрепить поясницу, можно делать гиперэкстензию на полу — поднятие грудной клетки вверх из положения лёжа.
Для трапеции и задней дельты подойдут обратные отжимания: достаточно сесть на пол, упереться руками за спиной и поднимать таз вверх.
Важно выполнять упражнения медленно, контролируя технику, а при необходимости добавлять утяжелители. Регулярные тренировки 3-4 раза в неделю помогут укрепить спину даже без турника.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.