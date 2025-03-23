Турник не нужен: вот как сделать спину мощной и здоровой

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Крепкая спина важна не только для красоты, но и для здоровья позвоночника. Если у вас нет турника, это не повод отказываться от тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Эффективно проработать мышцы спины можно с помощью простых, но действенных упражнений. Например, тяга гантелей в наклоне помогает развить широчайшие мышцы: достаточно слегка согнуть колени, наклонить корпус вперёд и подтягивать гантели к поясу, сводя лопатки.

Отличным вариантом является и упражнение "Супермен", в котором нужно лечь на живот, вытянуть руки вперёд и одновременно поднимать ноги, грудь и руки, задерживаясь в верхней точке.

Чтобы укрепить поясницу, можно делать гиперэкстензию на полу — поднятие грудной клетки вверх из положения лёжа.

Для трапеции и задней дельты подойдут обратные отжимания: достаточно сесть на пол, упереться руками за спиной и поднимать таз вверх.

Важно выполнять упражнения медленно, контролируя технику, а при необходимости добавлять утяжелители. Регулярные тренировки 3-4 раза в неделю помогут укрепить спину даже без турника.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

