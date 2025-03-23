Всего 4 минуты в день: эта домашняя тренировка преобразит вашу фигуру

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Россиянам предложили серию домашних упражнений, которые помогут ускорить процесс похудения, не выходя из дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

В список входят семь эффективных упражнений, среди которых четыре вариации приседаний (с подъёмом на носки, с подъёмом коленей, с прыжками и статические с махами руками), а также берпи, альпинист прогулка и выпады в сторону с махом руки.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять упражнения в три-четыре подхода по 45 секунд каждое с коротким перерывом на отдых в 15 секунд между подходами.

Эти упражнения помогут подтянуть форму и ускорить обмен веществ, что благоприятно скажется на процессе похудения, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

