Забудьте о диетах: эти упражнения сделают фигуру мечты реальностью

Эксперты клиники Майо представили эффективный способ борьбы с жиром в проблемных зонах с помощью специальных упражнений.
Они порекомендовали такие движения, как приседания с подъёмом на носки, с подъёмом коленей, статические приседания с махами руками и приседания с прыжками.
Также полезными считаются выпад в сторону с махом руки и упражнение "Альпинист прогулка". Для последнего нужно встать в упор лёжа, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой.
Регулярная физическая активность укрепляет мышцы и улучшает выносливость, а также помогает обеспечить ткани кислородом и питательными веществами, что способствует более эффективной работе сердечно-сосудистой системы, пишет журнал Men Today.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.