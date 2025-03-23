Забудьте о диетах: эти упражнения сделают фигуру мечты реальностью

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Эксперты клиники Майо представили эффективный способ борьбы с жиром в проблемных зонах с помощью специальных упражнений.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Они порекомендовали такие движения, как приседания с подъёмом на носки, с подъёмом коленей, статические приседания с махами руками и приседания с прыжками.

Также полезными считаются выпад в сторону с махом руки и упражнение "Альпинист прогулка". Для последнего нужно встать в упор лёжа, поставить правую ногу рядом с правой стопой, а затем поставить левую ногу рядом с левой.

Регулярная физическая активность укрепляет мышцы и улучшает выносливость, а также помогает обеспечить ткани кислородом и питательными веществами, что способствует более эффективной работе сердечно-сосудистой системы, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

