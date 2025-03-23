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Бег и потеря веса: эксперты развеяли главный миф о жиросжигании

1:50
Спорт

Хотя бег может быть эффективным способом поддержания здорового уровня жира в организме, он не является панацеей для потери веса. Регулярные беговые тренировки действительно помогают предотвратить накопление жира и стабилизировать вес, но для достижения лучших результатов рекомендуется использовать более комплексный подход, включающий как тренировки на выносливость, так и силовые упражнения.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Исследования, опубликованные в журнале Frontiers, показали, что бег помогает поддерживать мышечную массу и уровень жира в организме у молодых и пожилых людей. Это открытие подчёркивает важность бега для поддержания формы, особенно среди спортсменов на выносливость. Однако, чтобы обеспечить максимальную пользу для здоровья, необходимо разнообразить тренировочный процесс.

Согласно рекомендациям Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), для поддержания здоровья достаточно 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю. Это может включать три дня тренировок на выносливость и два дня силовых тренировок. Такой подход помогает наращивать или поддерживать мышечную массу, сохраняя при этом сухую массу тела и улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Важно помнить, что результаты тренировок зависят от индивидуальных особенностей организма и последовательности выполнения упражнений. Регулярные тренировки помогают сформировать определённый состав тела, но для достижения целей может потребоваться разное время. Главное — сделать физическую активность неотъемлемой частью своей жизни, выбрав те виды упражнений, которые приносят удовольствие и соответствуют уровню подготовки.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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