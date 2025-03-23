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Талия станет тоньше на 3 см: этот вид фитнеса перевернет ваше представление о похудении

2:19
Спорт

Ученые из Кореи и Китая обнаружили, что занятия фитнесом в воде, такие как аэробика, зумба, йога и бег в воде, помогают сбросить вес и улучшить физическую форму. В ходе исследования, в котором приняли участие почти 300 человек в возрасте от 20 до 70 лет, было выявлено, что такие тренировки способствуют снижению веса на 4 килограмма за 10 недель, а также уменьшению объема талии на 3 сантиметра.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Исследователи утверждают, что водные упражнения создают дополнительное сопротивление, стимулируют сжигание калорий и эффективно помогают в борьбе с лишним весом. Эти тренировки также снижают нагрузку на суставы, что особенно важно для людей с ожирением, уменьшая риск травм, пишет греческое издание Vita.

Особенно заметные результаты были достигнуты у женщин старше 45 лет. Анализ 10 отдельных исследований показал, что водные упражнения помогают как мужчинам, так и женщинам, но для пожилых женщин этот метод оказался наиболее эффективным.

Участники программ, которые занимались аква-фитнесом от 6 до 12 недель, потеряли в среднем около 2 килограммов за первые 10 недель и до 3 килограммов при более длительном участии в тренировках.

Предыдущие исследования также подтверждают эффективность водных упражнений. Например, исследование, проведенное в 2017 году в Польше, показало, что женщины с лишним весом потеряли в среднем 3,4 фунта после шести месяцев тренировок в воде.

Исследователи отмечают, что водные упражнения могут быть эффективным средством борьбы с ожирением, но подчеркивают, что это лишь один из аспектов комплексного подхода к решению проблемы. Для достижения наилучших результатов необходимо сочетать водные тренировки с другими методами и терапевтическими подходами.

Доктор Джонгчул Пак, ведущий автор исследования, отметил, что для окончательного подтверждения преимуществ водных упражнений необходимы дополнительные исследования с участием большего числа людей.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций.

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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