Забудьте про зал: всё, что нужно для мышц — это одна гиря

Многие уверены, что для идеального тела нужен спортзал и десятки тренажёров. Но на самом деле, для мощного и рельефного верха тела вам потребуется лишь одна гиря и пять простых движений.
Гиря уникальна: благодаря нестабильности веса задействуются мышцы, которые обычно "спят" при работе на тренажёрах. Это позволяет укрепить сразу несколько групп мышц и ускорить получение результата.
Пять эффективных упражнений с гирей:
Жим гири над головой одной рукой (укрепляет плечи и руки).
Горизонтальная тяга гири в наклоне (прорабатывает спину).
Русские скручивания с гирей (укрепляют пресс и корпус).
Подъём гири двумя руками к подбородку (формирует плечи и трапеции).
Махи гирей (задействуют всё тело, укрепляя руки, плечи и спину).
Всего одно занятие с гирей эффективно заменяет комплексные тренировки в зале. Это экономит время, деньги и делает тренировки удобными даже дома или на улице.
Эти упражнения идеальны для тех, кто хочет быстро укрепить мышцы верхней части тела, сэкономить время и получить реальные результаты без походов в зал.
Ги́ря - спортивный снаряд для силовых упражнений.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.