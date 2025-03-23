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Забудьте про зал: всё, что нужно для мышц — это одна гиря

1:21
Спорт

Многие уверены, что для идеального тела нужен спортзал и десятки тренажёров. Но на самом деле, для мощного и рельефного верха тела вам потребуется лишь одна гиря и пять простых движений.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Как это работает

Гиря уникальна: благодаря нестабильности веса задействуются мышцы, которые обычно "спят" при работе на тренажёрах. Это позволяет укрепить сразу несколько групп мышц и ускорить получение результата.

Пять эффективных упражнений с гирей:

  • Жим гири над головой одной рукой (укрепляет плечи и руки).

  • Горизонтальная тяга гири в наклоне (прорабатывает спину).

  • Русские скручивания с гирей (укрепляют пресс и корпус).

  • Подъём гири двумя руками к подбородку (формирует плечи и трапеции).

  • Махи гирей (задействуют всё тело, укрепляя руки, плечи и спину).

Почему гиря лучше

Всего одно занятие с гирей эффективно заменяет комплексные тренировки в зале. Это экономит время, деньги и делает тренировки удобными даже дома или на улице.

Кому это подойдёт

Эти упражнения идеальны для тех, кто хочет быстро укрепить мышцы верхней части тела, сэкономить время и получить реальные результаты без походов в зал.

Уточнения

Ги́ря - спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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