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Углеводы больше не враг для фигуры: секрет успешных спортсменов

1:15
Спорт

Многие из нас считают углеводы врагом стройной фигуры, но последние исследования показывают, что "циклирование углеводов" может существенно улучшить результаты тренировок. Этот подход предполагает чередование дней с высоким и низким потреблением углеводов.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Как это работает

Идея проста: в дни интенсивных тренировок вы увеличиваете количество углеводов, обеспечивая организм энергией для максимальной производительности. В дни отдыха или лёгких тренировок, наоборот, сокращаете их потребление, чтобы стимулировать сжигание жира.

Кому это подходит

Циклирование углеводов особенно полезно для тех, кто:

  • хочет увеличить мышечную массу;

  • стремится снизить процент жира в организме;

  • испытывает застой в результатах тренировок.

Однако этот метод требует дисциплины и внимательного подхода к питанию, поэтому начинающим лучше проконсультироваться со специалистом.

Что говорят исследования

Учёные подтверждают, что грамотное циклирование углеводов помогает повысить выносливость и ускорить восстановление мышц после нагрузок. Но важно учитывать индивидуальные особенности организма и правильно планировать рацион.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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