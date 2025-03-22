Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными

Станьте продуктивнее, тренируя не тело, а мозг: мощная концентрация и ясный ум

1:25
Спорт

Многие знают, как тренировать мышцы тела, но как насчёт тренировки мозга? Персональный тренер поделился тремя простыми способами улучшить ментальную выносливость и стать продуктивнее.

Работа мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работа мозга

Ставьте ежедневные микроцели

Разделите большие задачи на маленькие и регулярно ставьте перед собой небольшие цели. Выполнение таких заданий укрепляет уверенность и снижает стресс, позволяя мозгу работать эффективнее без перегрузок.

Улучите качество сна

Сон напрямую связан с ясностью ума. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте экранов перед сном и создайте комфортные условия для отдыха. Хороший сон улучшает память и концентрацию.

Тренируйтесь регулярно, но коротко

Даже краткие физические упражнения, особенно на свежем воздухе, заметно повышают работоспособность мозга. Например, 10-15 минут быстрой ходьбы ежедневно достаточно для снижения уровня стресса и повышения концентрации.

Регулярные тренировки ментальной вынонасливости так же важны, как и физические упражнения. Простые изменения в привычках помогут повысить концентрацию, снизить стресс и улучшить качество жизни. Главное — постоянство и умеренность нагрузки, чтобы не перегрузить мозг и быстро увидеть результат.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора
Авто
Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными
Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.