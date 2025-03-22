Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станьте продуктивнее, тренируя не тело, а мозг: мощная концентрация и ясный ум
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными

Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней

1:35
Спорт

Что будет с телом, если ходить каждый день в утяжелённом жилете: личный опыт, который удивляет

Спортивные утяжелители для ног
Фото: flickr.com by Chen Zhao, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивные утяжелители для ног

Ходьба считается самым доступным и безопасным видом фитнеса, но что произойдёт, если добавить к ней утяжелённый жилет? Журналист портала Tom's Guide решил ежедневно проходить 5 километров с жилетом весом 10 кг и поделился неожиданными результатами.

Что изменилось за месяц

Спустя месяц регулярных прогулок в жилете автор заметил сразу несколько перемен:

  • Повысилась выносливость: привычные дистанции стали ощущаться гораздо легче.

  • Сократилось время прогулок: средний темп заметно ускорился.

  • Усилился мышечный тонус: особенно в области ног, ягодиц и корпуса.

  • Улучшилась осанка благодаря укреплению мышц спины.

Однако первые дни оказались сложными: тело привыкало к дополнительной нагрузке, ноги быстро уставали, а мышцы болели после тренировок. Но уже к концу первой недели адаптация прошла успешно.

Какие выводы сделал автор эксперимента?

Регулярная ходьба в утяжелённом жилете оказалась простым и эффективным способом прокачать тело, не прибегая к тяжёлым тренировкам. Такой подход особенно подходит тем, кто не любит бег или интенсивные занятия в спортзале.

Однако важно соблюдать осторожность: слишком тяжёлый жилет может навредить суставам и позвоночнику, поэтому лучше начинать с небольшого веса и постепенно его увеличивать.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Авто
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными
Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.