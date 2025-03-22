У вас нормальный вес, но жир накапливается: почему это происходит

Кажется логичным: вес в норме — значит, и с жиром всё в порядке. Но всё не так просто. Масса тела — лишь общая цифра, и далеко не всегда она говорит правду о вашем здоровье. Гораздо важнее то, какой процент в этой массе занимает жир.
Определить состав тела помогает биоимпедансометрия — метод, при котором через тело пропускается слабый электрический ток. Разные ткани по-разному проводят ток, и по их сопротивлению можно оценить, сколько в организме жира.
Нормы разные для всех: у мужчин здоровый процент жира — 10-20%, у женщин — 18-28%. Однако важно не просто знать цифры, а понимать, как они связаны с образом жизни и физической формой.
Начав тренироваться, человек может не заметить изменений на весах. Масса тела стоит на месте, но это не повод для тревоги. Просто жир, который занимает больше объема, уходит, а на его месте появляется плотная мышечная ткань. Внешне тело подтягивается, улучшается самочувствие — и это куда важнее, чем килограммы на весах.
Интересный факт: даже при нормальном или пониженном весе у некоторых людей уровень жира может быть чрезмерным. Особенно это касается тех, кто не тренирует мышцы. В то же время крепкие и спортивные люди часто весят больше нормы — не из-за жира, а за счёт мышечной массы и плотных костей.
Ошибочно худеть только за счёт снижения общего веса. Особенно это касается атлетически сложенных людей — их масса тела может быть высокой не из-за жира, а благодаря мышцам. А ведь именно их терять нельзя!
Так можно сбрасывать 0,1-0,2 кг жира в неделю — и не терять мышцы. За год это даст минус 10-16 кг — и почти полностью за счёт жировых запасов.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.