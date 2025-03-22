У вас нормальный вес, но жир накапливается: почему это происходит

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Кажется логичным: вес в норме — значит, и с жиром всё в порядке. Но всё не так просто. Масса тела — лишь общая цифра, и далеко не всегда она говорит правду о вашем здоровье. Гораздо важнее то, какой процент в этой массе занимает жир.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Что показывает биоимпедансометрия

Определить состав тела помогает биоимпедансометрия — метод, при котором через тело пропускается слабый электрический ток. Разные ткани по-разному проводят ток, и по их сопротивлению можно оценить, сколько в организме жира.

Нормы разные для всех: у мужчин здоровый процент жира — 10-20%, у женщин — 18-28%. Однако важно не просто знать цифры, а понимать, как они связаны с образом жизни и физической формой.

Почему мышцы тяжелее, но лучше жира

Начав тренироваться, человек может не заметить изменений на весах. Масса тела стоит на месте, но это не повод для тревоги. Просто жир, который занимает больше объема, уходит, а на его месте появляется плотная мышечная ткань. Внешне тело подтягивается, улучшается самочувствие — и это куда важнее, чем килограммы на весах.

Интересный факт: даже при нормальном или пониженном весе у некоторых людей уровень жира может быть чрезмерным. Особенно это касается тех, кто не тренирует мышцы. В то же время крепкие и спортивные люди часто весят больше нормы — не из-за жира, а за счёт мышечной массы и плотных костей.

Как терять жир, а не мышцы

Ошибочно худеть только за счёт снижения общего веса. Особенно это касается атлетически сложенных людей — их масса тела может быть высокой не из-за жира, а благодаря мышцам. А ведь именно их терять нельзя!

Чтобы сжигать жир правильно, лучше сочетать две вещи:

умеренное сокращение калорийности — например, всего на 100 ккал в день (да-да, это всего лишь бутерброд);

— например, всего на 100 ккал в день (да-да, это всего лишь бутерброд); регулярные физические нагрузки — скажем, пробежки трижды в неделю.

Так можно сбрасывать 0,1-0,2 кг жира в неделю — и не терять мышцы. За год это даст минус 10-16 кг — и почти полностью за счёт жировых запасов.