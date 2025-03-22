Короткое упражнение избавит от давления лучше таблеток: пройдёт уже через месяц

Знаете ли вы, что всего пять минут ежедневных упражнений могут значительно снизить кровяное давление? Учёные из Университета Колорадо обнаружили, что даже очень короткая физическая активность обладает ощутимым эффектом для сердечно-сосудистой системы, сообщает MedPulse.
Секрет в ежедневном пятиминутном упражнении с дыхательным тренажёром, который укрепляет дыхательные мышцы. В ходе эксперимента участники, практиковавшие такое дыхание всего несколько минут в день, уже через месяц отметили заметное улучшение состояния.
"Это простое упражнение оказалось не менее эффективным, чем традиционные аэробные тренировки. Оно улучшает здоровье сердца и сосудов, снижая риск инсульта и инфаркта", — подчёркивает автор исследования, доцент Университета Колорадо Дэниел Крейгхед.
При этом особых физических усилий не требуется: достаточно регулярно заниматься пять минут в удобное время. Особенно этот метод будет полезен тем, кто по состоянию здоровья не может выполнять интенсивные нагрузки.
Что особенно радует — упражнение доступно каждому. Оно подойдёт даже людям старшего возраста или тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
использовать специальный дыхательный тренажёр;
заниматься ежедневно всего 5 минут;
выполнять упражнение регулярно не менее месяца.
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
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