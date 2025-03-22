Европейский лёд покорён: казахстанец Евгений Кошкин завоевал главное золото

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казахстанский спортсмен стал сенсацией международного турнира в Нидерландах, завоевав золото в конькобежном спорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Minnesota Historical Society, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Коньки

В Леувардене (Нидерланды) прошёл престижный турнир по конькобежному спринту Zilveren Bal. Именно здесь отличился казахстанец Евгений Кошкин, завоевавший золотую медаль на дистанции 100 метров.

В решающем забеге Евгений сумел оставить позади сильнейших конкурентов: поляка Марека Канию и американца Джордана Штольца. Казахстанский спринтер показал блестящий результат и заслуженно занял первую ступень пьедестала.

"На крупном турнире Zilveren Bal по конькобежному спорту, который прошёл в нидерландском городе Леуварден, спортсмен сборной Казахстана Евгений Кошкин завоевал золотую медаль", — сообщает Aikyn.kz.

Уточнения

Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках - вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на льду по замкнутому кругу.

