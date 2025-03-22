Европейский лёд покорён: казахстанец Евгений Кошкин завоевал главное золото

Казахстанский спортсмен стал сенсацией международного турнира в Нидерландах, завоевав золото в конькобежном спорте.
В Леувардене (Нидерланды) прошёл престижный турнир по конькобежному спринту Zilveren Bal. Именно здесь отличился казахстанец Евгений Кошкин, завоевавший золотую медаль на дистанции 100 метров.
В решающем забеге Евгений сумел оставить позади сильнейших конкурентов: поляка Марека Канию и американца Джордана Штольца. Казахстанский спринтер показал блестящий результат и заслуженно занял первую ступень пьедестала.
"На крупном турнире Zilveren Bal по конькобежному спорту, который прошёл в нидерландском городе Леуварден, спортсмен сборной Казахстана Евгений Кошкин завоевал золотую медаль", — сообщает Aikyn.kz.
Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках - вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на льду по замкнутому кругу.
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