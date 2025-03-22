Новый глава МОК Кирсти Ковентри обсудит возвращение РФ на Олимпийские игры

Новый глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри обсудит возвращение России на Олимпийские игры
Она отметила, что не поддерживает отстранение стран от участия в Играх из-за войн и считает сегодняшнюю политику несогласованной. По ее мнению, Россия несправедливо изолирована, поскольку в Африке тоже идут конфликты.
Ковентри в интервью подтвердила, что выступает против запрета на участие стран в ОИ, но полагает, что каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Новая глава МОК выразила намерение создать спецгруппу, которая разработает рекомендации для таких случаев.
Главная ответственность МОК — гарантировать поддержку атлетов. Ковентри назвала это тяжёлой задачей, но подчеркнула, что для олимпийского движения надо добиться представительства спортсменов всех государств.
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