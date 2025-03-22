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Новый глава МОК Кирсти Ковентри обсудит возвращение РФ на Олимпийские игры

0:54
Спорт

Новый глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри обсудит возвращение России на Олимпийские игры

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

Она отметила, что не поддерживает отстранение стран от участия в Играх из-за войн и считает сегодняшнюю политику несогласованной. По ее мнению, Россия несправедливо изолирована, поскольку в Африке тоже идут конфликты.

Ковентри в интервью подтвердила, что выступает против запрета на участие стран в ОИ, но полагает, что каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Новая глава МОК выразила намерение создать спецгруппу, которая разработает рекомендации для таких случаев.

Главная ответственность МОК — гарантировать поддержку атлетов. Ковентри назвала это тяжёлой задачей, но подчеркнула, что для олимпийского движения надо добиться представительства спортсменов всех государств.

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