Мактоминея отвлекли лазером на поле: реакция шотландских фанатов шокирует

20 марта начались первые матчи плей-офф и четвертьфинала Лиги наций. Болельщики сборной Шотландии были в восторге, когда их команда обыграла Грецию на выезде со счетом 1:0.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Шотландские футбольные фанаты в соцсетях призвали УЕФА вмешаться после того, как заметили "позорный" момент с игроком Скоттом Мактоминеем во время матча Лиги наций Шотландии против Греции.

В конце первого тайма у Шотландии появилась возможность выйти вперед после того, как Лазарус Рота сбил полузащитника "Наполи" в штрафной площади, что дало гостям сомнительный пенальти. Заработав его, бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" вышел вперед, чтобы самому его реализовать, спокойно найдя ворота Цолакиса и выведя свою команду вперед и выйдя в финал.

Однако некоторые болельщики были недовольны, так как заметили, что греческие фанаты пытались дезориентировать Мактоминея… посветив ему в глаза лазером, прежде чем он пробил пенальти.

Отреагировав на инцидент, один из фанатов написал в социальных сетях: "Что случилось? Это только мне показалось или кто-то еще видел зеленые лазерные лучи на теле и лице Мактоминея перед тем, как он пробил пенальти? "Позор, УЕФА должен вмешаться".

Другой игрок добавил: "Скотт Мактоминей был воплощением хладнокровия, когда он принял пенальти, когда лазер был направлен ему прямо в лицо. Грязные трюки со стороны греческих болельщиков".

Кстати, 23 марта Шотландия встретится со сборной Греции на стадионе "Хэмпден Парк" во втором матче Лиги наций, стремясь сохранить свое место в Лиге.

Уточнения

Скотт Фрэ́нсис Макто́миней (англ. Scott Francis McTominay; родился 8 декабря 1996, Ланкастер, Англия) — британский футболист, центральный полузащитник клуба итальянской Серии A «Наполи» и национальной сборной Шотландии.

