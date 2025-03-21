Эстер Ледецка: Возвращение Королевы сноуборда — что произошло на чемпионате мира?

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Чешская сноубордистка Эстер Ледецка вернулась на чемпионат мира по сноуборду в качестве королевы после восьми лет, повторив свой титул 2017 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордист

Трехкратная олимпийская чемпионка, которая уже завоевала бронзу в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Заальбахе в феврале, стала первой, кто завоевал медали на двух разных чемпионатах мира под эгидой международной федерации FIS в одном сезоне.

Она выиграла квалификацию, опередив более чем на три секунды победительницу общего зачета Кубка мира японку Цубаки Мики.

В четвертьфинале она выбила из борьбы пятнадцатилетнюю болгарку Малену Замфирову, которая не завершила гонку из-за ошибки. В полуфинале она опередила швейцарку Ладину Кавизель на 55 сотых секунды.

В финале Ледецкая превзошла королеву этого сезона Микиеву. В борьбе за титул она оказалась на 48 сотых быстрее действующей чемпионки и завоевала свое третье золото мира по сноуборду в общем зачете.

"У нас был замечательный лыжный сезон, я провела несколько хороших гонок, особенно в Заальбахе. Я была рада приехать сюда покататься на сноуборде. Хватит кататься на лыжах. В душе я сноубордистка", — отметила Ледецка.

Ранее в Ла-Тюиле она закрыла горнолыжный сезон Кубка мира.

Уточнения

Э́стер Ле́децкая (чеш. Ester Ledecká; род. 23 марта 1995, Прага) — чешская сноубордистка и горнолыжница.

