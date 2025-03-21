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Матч-реванш у двери: Собослаи о перспективах сборной Венгрии после неудачи

Спорт

Капитан сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи считает, что его команда допустила серьезные индивидуальные и командные ошибки в матче с Турцией, а Михай Ката уже говорил о матче-реванше.

Футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Футбол

Венгрия уступила со счётом 3:1.

Марко Росси подчеркнул, что это не наш матч, но пока он на скамейке запасных, сборная Венгрии не сдастся.

"Нам придется ждать турок дома с отставанием в два мяча; был этап матча, когда мы смогли их догнать. Мы не можем допускать таких ошибок. Если мы хотим добиться результатов на этом уровне, то нам нужно выходить на поле по-другому", — сказал Собослаи M4 Sport после матча.

Он добавил, что команда хорошо сыграла во второй половине первого тайма, возможно, перерыв был лишним.

"У нас есть два дня на восстановление, чтобы команда могла подготовиться. Стадион Стамбула не был тихим, они ждали нас таким образом. Я надеюсь, что мы ждем их на Пушкаш Арене так, что они запомнят это на всю жизнь", — заявил капитан венгерской сборной.

Он считает, что каждый игрок команды должен верить, что мы способны на это.

"Если результат окажется не таким, как мы хотели, но мы боролись, то я буду первым, кто скажет: никаких проблем и поздравления", — заключил Доминик.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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