Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори

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Сборная Италии по футболу терпит поражение от Германии и уступает со счетом 1:2 на "Сан-Сиро" в первом матче четвертьфинала Лиги наций.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стадион Монако

Квалификация в "Финал четырёх" в июне отдаляется (в Дортмунде им придётся обыгрывать немцев с разницей в два мяча), а попадание в группу, которая на бумаге является самой сложной в отборочных матчах чемпионата мира: в неё входят Норвегия, Израиль, Эстония и Молдова, становится всё ближе.

Если бы Германия вышла в следующий раунд, ей бы пришлось столкнуться с более гибкой группой, в которую вошли Словакия, Северная Ирландия и Люксембург.

Критика в адрес Спаллетти

В соцсетях появился шквал критики в адрес тренера и некоторых представителей "скуадры адзурры", которых считают ответственными за "очередной" провал.

"У Спаллетти есть огромный недостаток, заключающийся в том, что он остается жестко привязанным к своим идеям: Калафиори и Бастони должны чередоваться, а не играть вместе", — пишет один из поклонников.

Есть и те, кто критикует отказ от вызова Орсолини: "Молодец Спаллетти, продолжай оставлять его в стороне".

Шокирующее выступление Бастони

Мнения о Бастони переменчивы. По мнению многих фанатов, он был наказан из-за тактических проблем. Однако многие считают его переоцененным: "Две ошибки феномена в двух голах". Или: "Должен сказать, что Бастони сегодня был великолепен в разметке…".

Доннарумма "провалился"

Обсуждения и критика есть и о Доннарумме.

"Джиджио забивает один гол за игру", — написал один фанат.

"Но он отразил два пенальти против "Ливерпуля"", — иронично замечает другой болельщик.

Травма Калафиори

Если вечер был горьким для синих красок, то для Калафиори он был еще более горьким.

Бывший защитник "Болоньи" получил травму на последних минутах игры, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть поле. Есть опасения, что он получит травму колена. Болельщики "Арсенала" особенно его боятся и буквально в ярости.

Уточнения

Сбо́рная Ита́лии по футбо́лу (итал. Nazionale di calcio dell'Italia) — футбольная команда, которая представляет Италию в международных матчах и турнирах по футболу на уровне национальных сборных.

