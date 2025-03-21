Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори

Сборная Италии по футболу терпит поражение от Германии и уступает со счетом 1:2 на "Сан-Сиро" в первом матче четвертьфинала Лиги наций.
Квалификация в "Финал четырёх" в июне отдаляется (в Дортмунде им придётся обыгрывать немцев с разницей в два мяча), а попадание в группу, которая на бумаге является самой сложной в отборочных матчах чемпионата мира: в неё входят Норвегия, Израиль, Эстония и Молдова, становится всё ближе.
Если бы Германия вышла в следующий раунд, ей бы пришлось столкнуться с более гибкой группой, в которую вошли Словакия, Северная Ирландия и Люксембург.
В соцсетях появился шквал критики в адрес тренера и некоторых представителей "скуадры адзурры", которых считают ответственными за "очередной" провал.
"У Спаллетти есть огромный недостаток, заключающийся в том, что он остается жестко привязанным к своим идеям: Калафиори и Бастони должны чередоваться, а не играть вместе", — пишет один из поклонников.
Есть и те, кто критикует отказ от вызова Орсолини: "Молодец Спаллетти, продолжай оставлять его в стороне".
Мнения о Бастони переменчивы. По мнению многих фанатов, он был наказан из-за тактических проблем. Однако многие считают его переоцененным: "Две ошибки феномена в двух голах". Или: "Должен сказать, что Бастони сегодня был великолепен в разметке…".
Обсуждения и критика есть и о Доннарумме.
"Джиджио забивает один гол за игру", — написал один фанат.
"Но он отразил два пенальти против "Ливерпуля"", — иронично замечает другой болельщик.
Если вечер был горьким для синих красок, то для Калафиори он был еще более горьким.
Бывший защитник "Болоньи" получил травму на последних минутах игры, из-за чего ему пришлось досрочно покинуть поле. Есть опасения, что он получит травму колена. Болельщики "Арсенала" особенно его боятся и буквально в ярости.
Сбо́рная Ита́лии по футбо́лу (итал. Nazionale di calcio dell'Italia) — футбольная команда, которая представляет Италию в международных матчах и турнирах по футболу на уровне национальных сборных.
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