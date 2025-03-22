Целлюлит не приговор: 3 упражнения, которые действительно работают

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Целлюлит — не враг, а особенность женского тела, с которой сталкиваются миллионы. Однако если хочется сделать кожу более гладкой, а силуэт — подтянутым, без движения не обойтись. Некоторые упражнения действительно помогают снизить видимость "апельсиновой корки" и укрепляют зоны, наиболее склонные к её появлению.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Кардио — ваш верный союзник

Секрет прост: чем активнее вы двигаетесь, тем лучше работает кровообращение и уходит лишний жир. А вместе с ним — и неровности на коже. Регулярные аэробные нагрузки не только помогают сжигать калории, но и делают кожу упругой.

Выберите то, что нравится:

Ходьба быстрым шагом.

Бег или лёгкий джоггинг.

Велотренажёр или поездки на велосипеде.

Танцы, плавание или скакалка.

Главное — минимум 30 минут 3-4 раза в неделю, и вы уже на пути к результату.

Ягодичный мостик — просто и эффективно

Это упражнение не зря любят тренеры и физиотерапевты: оно усиливает приток крови к нижней части тела, активирует ягодицы, живот и бёдра, не нагружая поясницу.

Как делать

Лягте на спину, ноги согнуты, руки вдоль тела.

Напрягите пресс и ягодицы.

Поднимите бёдра вверх до прямой линии от плеч до колен.

Задержитесь на пару секунд, затем опуститесь.

Повторите 15-20 раз.

Отжимания — не только для рук

Хотите подтянутый живот и грудную клетку? Отжимания — то, что нужно. Они прокачивают не только руки и спину, но и укрепляют мышцы кора.

Примите положение планки.

Медленно опускайтесь вниз, пока грудь почти не коснётся пола.

Выдох — и возвращение вверх.

Делайте столько повторений, сколько сможете без потери техники.

Сколько ждать результата

Целлюлит — это не про лень или лишний вес. Он может появиться даже у стройных и активных людей. Но регулярные тренировки заметно улучшают внешний вид кожи — просто дайте телу время. Прогресс можно увидеть через 6-8 недель, если вы сочетаете движение с питанием, массажем и уходом.

А ещё можно попробовать

Сухую щётку: делайте массаж по сухой коже мягкими движениями снизу вверх — это улучшит лимфоток и тонус кожи.

делайте массаж по сухой коже мягкими движениями снизу вверх — это улучшит лимфоток и тонус кожи. Кофейный пилинг: смесь гущи с маслом или сахаром — классика. Помассируйте проблемные зоны, и кожа станет заметно мягче.

смесь гущи с маслом или сахаром — классика. Помассируйте проблемные зоны, и кожа станет заметно мягче. Больше воды: обильное питьё делает кожу более упругой и визуально "разглаживает" её.

Целлюлит — это нормально. Но если хочется перемен — начните с простых шагов. Главное — регулярность, и тело обязательно скажет вам спасибо.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

