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Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории

1:53
Спорт

Берпи — одно из самых сложных, но эффективных упражнений в мире фитнеса, поскольку оно задействует все тело и обеспечивает впечатляющие преимущества для физической подготовки.

Мужчина делает бёрпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи

Это особое упражнение сочетает в себе силу, выносливость и взрывную силу, что делает его идеальным для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму, сжечь жир и повысить мышечную выносливость.

Как делать?

  1. Выполнение берпи начинается из положения стоя, ноги на ширине плеч. Практикующий опускает тело в положение приседа и кладет руки на пол.
  2. Затем он выполняет динамичный прыжок назад, оказываясь в положении планки.
  3. Отсюда он может добавить наклон для большей интенсивности или немедленно вернуться в положение приседа с прыжком вперед.
  4. Упражнение завершается взрывным прыжком вверх с возвращением в исходное положение.

Берпи — это высокоинтенсивное упражнение, которое за считанные секунды увеличивает частоту сердечных сокращений, что делает его чрезвычайно эффективным для сжигания калорий и улучшения кардиореспираторной выносливости.

В то же время они активируют большое количество групп мышц, таких как плечи, грудь, пресс, ягодицы и ноги, повышая общую мышечную силу и выносливость.

Несмотря на свою простоту, берпи требуют больших усилий и могут вызвать усталость за короткий промежуток времени. Однако их можно адаптировать к любому уровню физической подготовки, выполняя их либо в замедленном темпе, либо с такими вариациями, как полуберпи или берпи без прыжков.

Включив их в программу тренировок, вы быстро заметите улучшение своей физической формы, повысить выносливость и улучшить общую силу.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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