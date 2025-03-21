Проверь своё сердце с помощью отжиманий: вот сколько повторов нужно сделать

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Количество отжиманий, которое вы можете выполнить, говорит о состоянии вашего сердца. Ученые выяснили, сколько раз нужно отжиматься здоровому человеку.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

В журнале JAMA Network Open сообщили, что участники, выполнившие более 40 отжиманий, имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто выполнил менее 10.

Эта разница свидетельствует о том, что мышечная выносливость, сила и здоровье сердечно-сосудистой системы тесно связаны. При отжиманиях тело работает как единое целое, заставляя ваше сердце и легкие эффективно доставлять кислород, чтобы вы продолжали двигаться.

Какое количество отжиманий может быть признаком здорового сердца?

Ученые выяснили, что мужчины, которые могли сделать 40 и более отжиманий, имели значительно более низкий риск сердечных заболеваний, чем те, кто с трудом мог достичь 10 повторений.

0-10 отжиманий: если вам сложно выполнить двузначное количество отжиманий, это признак того, что вам, возможно, следует улучшить свою силу, мышечную выносливость и сердечно-сосудистую систему.

11-20 отжиманий: по данным исследований, это хорошее начало, но есть возможности для совершенствования. Этот диапазон, вероятно, указывает на средний уровень физической подготовки.

21-39 отжиманий: Если вы можете сделать столько отжиманий, у вас, вероятно, хорошая выносливость и сила.

40 и более отжиманий: это стандарт для исследований, и достижение 40 и более повторений может быть признаком того, что ваше сердце, легкие и мышцы работают эффективно вместе.

Хотя вышеперечисленные признаки являются положительными, помните, что они не заменяют регулярные профилактические осмотры у врача.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.

