Гретцки — великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина, считает Фетисов

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За выступающего за клуб из НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" российского хоккеиста Александра Овечкина радуется канадский спортсмен Уэйн Гретцки. Поэтому его можно назвать великим. Таким мнением поделился депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Форварду с России осталось всего восемь шайб, чтобы побить рекорд канадца.

"Сейчас вся команда радуется каждому голу, болельщики и вся Северная Америка следит за этой гонкой. То, что публично говорит Уэйн, показывает, что он профессионал и радуется тому, что кто-то приближается к немыслимому результату, которого он добился", — заявил Фетисов.

Он сказал, что Гретцки заявил, что с удовольствием пойдет на матч, где будет побит его рекорд. Это говорит и про fair play, и про спортивные принципы, мужскую игру, пишет сайт aif. ru.

Ранее Овечкин говорил, что не нужно торопить события, отвечая на вопрос, сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне.

Уточнения

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

